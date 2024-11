La prenda de segunda mano que arrasa en A Coruña y es perfecta para los días de frío.

Puede que en las últimas semanas el sol y las inusualmente altas temperaturas nos hayan hecho volver a rescatar la manga corta que teníamos olvidada en el fondo del armario, pero lo cierto es que el invierno está cada vez más cerca y, aunque no lo parezca, volveremos a llevar chaquetas, abrigos y, por supuesto, cazadoras de cuero.

Tanto en estos meses en los que la clave para no pasar frío ni calor consiste en vestirse a capas como para esos días en los que las temperaturas caen en picado, la cazadora de cuero se erige como pieza todoterreno para llevar 24/7. Esta prenda propia del atuendo de los moteros, se ha liberado oficialmente de los grilletes a los que estaba confinada para posicionarse como imprescindible en los armarios de las coruñesas más estilosas, tal y como contábamos en este artículo.

Esta temporada, además, hemos visto cómo este básico se reinventa en nuevas e interesantes siluetas. Cierto es que las clásicas biker y bomber nunca perderán vigencia, pero en otoño-invierno 2024/2025 el cuero está mucho más interesado en alcanzar nuevas cotas. En las oficinas empiezan a verse blazers de cuero, las gabardinas de piel adornan las listas de street style y existen muchas opciones más allá del negro.

¿El único problema? Que si estamos buscando una chaqueta de cuero de calidad no nos quedará más remedio que pagar. Y no, no suelen ser baratas. A no ser, y esa es una de las grandes apuestas de las coruñesas, que recurras a las tiendas de segunda mano.

En este caso, no solo podrás ahorrar una cantidad considerable de dinero, sino que además estarás poniendo en valor los códigos de la sostenibilidad. Eso sin contar que hacerse con una pieza con mucha historia a sus espaldas y que, en ocasiones, es única o se ha producido de manera minoritaria, resulta más sugerente que optar por otra que se está diseñando en ese instante.

Además, estas cazadoras –la mayoría de piel– no tropiezan con la conciencia animal propia de un sector cada vez más amplio de la población porque la pieza no es nueva, sino reciclada. Y es que no hay nada más ecologista que reutilizar la ropa que ya está fabricada. Eso sí, cuando hablamos de ropa de segunda mano no nos estamos refiriendo a ropa vintage, hay que diferenciar entre ambos conceptos.

Las prendas vintage han de tener más de 40 años y menos de 80, porque si no se considerarían antigüedades. Pueden venderse incluso sin estrenar en tiendas especializadas y pueden ser caras porque tienen un plus de exclusividad. Las prendas de segunda mano son mucho más económicas y más atractivas para los jóvenes con poco poder adquisitivo que buscan vestir a la moda sin gastar mucho dinero.

Sea como sea, la cazadora de cuero suele ser una pieza estrella de este tipo de tiendas, así que si estás buscando un diseño especial (y económico), aquí tienes algunas direcciones imprescindibles en A Coruña.

Vintage & Coffee

Juana de Vega, 4

Es una de las tiendas de segunda mano más icónicas de la ciudad que, hace poco más de un año cambió su ubicación de la Plaza del Humor a los aledaños de la Plaza de Lugo, en plena milla de oro coruñesa. Especializada en ropa vintage, cuenta con una selección muy cuidada de prendas de piel. Eso sí, no esperes encontrar ropa tirada de precio.

Oribu

Hace apenas un par de años que Estefanía y Pedro inauguraron su negocio de ropa vintage y de segunda mano. De momento no cuentan con espacio físico y venden solo vía Instagram, pero merece echar un vistazo a su fantástica selección de prendas de piel recuperadas dispuestas a vivir una segunda vida.

El Sótano

Ronda de Nelle, 17

Hace tan solo siete meses que la que fuera una antigua panadería se convirtió en tienda de segunda mano de la mano de Iván del Río, que trae la ropa de Inglaterra y Madrid. Si buscas una cazadora de piel, aquí encontrarás una gran selección a precios muy económicos.

Laboratorio Vintage

Juan Flórez, 47

En este local ubicado en pleno centro de la ciudad encontrarás piezas atemporales de buena calidad y muchos diseños unisex.