Dónde comer en A Coruña, según el educador canino Octavio Villazala

Octavio Villazala es una de las caras más conocidas del ámbito de la educación canina. Con una gran labor de divulgación a sus espaldas, el responsable de Montegatto lleva más de cuatro décadas vinculado al cuidado de estos grandes amigos y parte indispensable de la familia.

Y es que Villazala cuenta con una larga trayectoria y un alto nivel de especialización: Montegatto nació en Oza-Cesuras en 1983. Desde entonces, su responsable no ha dejado de trabajar para mejorar el bienestar de los animales y la comunicación con sus dueños.

Más allá de esto, en Quincemil hemos hablado con él para que nos recomiende sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copar. La mayor parte son de A Coruña, pero hay alguna sorpresa del área metropolitana.

Dónde desayunar

El Corte Inglés de A Coruña en la calle Ramón y Cajal.

"Me encanta El Corte Inglés porque me atienden muy bien. Ya tengo un cierta edad y me encanta la carta y el sitio", señala Villazala. Otro lugar que también frecuenta, en este caso por su chocolate con churros, es El Timón.

Dónde tomar el aperitivo

Fernando Estévez, uno de los propietarios de Central Park. Picado

A media mañana, nada mejor que acercarse a la plaza de Vigo de A Coruña para sentarse en el Central Park. Un local del que Villazala destaca la terraza, pero también su ambiente, la amabilidad de sus camareros y la gran variedad de bebidas "y tentenpiés" que tiene.

Dónde comer

El restaurante Abuín en A Coruña. Google Maps

"Para comer al mediodía, sin ninguna duda, Abuín", señala con rotundidad el educador canino, que añade: "Es todo casero, la comida es exquisita. La atención es magnífica y el precio en relación a la comida es maravilloso". El salpicón es el plato preferido de Villazala en este local atendido por gente "adorable".

Dónde merendar

El Bitácora, en Santa Cristina. Tripadvisor

Por su terraza y los aperitivos, el Bitácora de Santa Cristina, en Oleiros, es uno de los lugares favoritos de Villazala para ir a merendar. Y si la tarde pilla al educador canino en A Coruña, el establecimiento que frecuenta es Buenasuegra, en pleno centro de la ciudad herculina.

Dónde cenar

Terraza de Samaná.) Cedida

La "deliciosa" carne del Samaná es una de las opciones de Villazala para disfrutar de una buena cena, aunque señala que en este local también preparan "un pescado rico". Otra opción que propone es A Mundiña, por su marisco y "repostería extraordinaria", así como La Penela por una comida con buena calidad-precio.

Dónde copear

Interior del Tira do Playa en A Coruña. Cedida

Octavio Villazala no bebe alcohol, aunque disfruta tomándose algo en dos lugares con buenas vistas a la playa de Riazor. Tira do Playa y Atlántico 57 le gustan también al educador canino porque tienen fácil acceso desde el parking más cercano: "No me gusta complicarme la vida".