Tendencias en zapatillas: las sneakers que enamoran a las coruñesas esta temporada.

No es la primera vez que en esta cabecera ensalzamos las virtudes de las zapatillas deportivas como calzado para todo. Unas zapatillas que puedas llevar con cualquier prenda, desde un vestido midi hasta unos vaqueros o unos pantalones sastre, y que no desentonen.

En los últimos años, esa navaja suiza de las zapatillas han sido un par de Adidas. De hecho, tres de los lanzamientos más icónicos de la compañía alemana –las Samba, las Spezial y las Gazelle–, son modelos que se prestan para combinar con todos los looks que imagines y en cualquier escenario.

En general, hace ya unas cuantas temporadas que las zapatillas abandonaron definitivamente el gimnasio para pasar a erigirse como pieza esencial del vestuario contemporáneo. De la oficina a la pista de baile, de las alfombras rojas a los retiros del fin de semana, las sneakers son la base de la versatilidad.

Las zapatillas son un básico de armario. @ Net-a-Porter

Hace unas semanas hablamos de cómo un clásico como las Vans slip on con estampado damero habían pasado a convertirse de las que más saben de moda, pero no son las únicas. Esta temporada está marcada por el regreso de modelos clásicos como las slip on de Vans que acabamos de mencionar o las Adidas Campus, por la gran apuesta de diseños runner de estética dosmilera y por la obsesión por ediciones limitadas que no paran de agotarse, como las Adidas x Wales Bonner.

Recopilamos las zapatillas que arrasarán y que verás sin parar en las calles de A Coruña esta temporada.

Zapatillas New Balance 1906

Las New Balance 1906, hayan sido reinterpretadas en 2024. New Balance

Las zapatillas runner de estética dosmilera y esencia dad shoe viven su época dorada desde hace ya un par de años. No es de extrañar pues que uno de los modelos icónicos que New Balance lanzó en los 2000, las New Balance 1906, hayan sido reinterpretadas en 2024 para regresar por la puerta grande. Unas sneakers todoterreno y con inevitable toque cool para llevar prácticamente los 365 días del año y combinar con absolutamente todo.

Zapatillas Adidas SL 72

Las Adidas SL 72 son un modelo clásico que no falla. Adidas

No resulta exagerado afirmar que las Adidas Samba fueron las grandes triunfadoras del invierno pasado, y tampoco que resultaría difícil encontrar a un experto en moda que no contase con un par en su armario. Este otoño, aunque las seguiremos viendo, compartirán su reinado con otro modelo clásico de Adidas, las SL 72, que se lanzaron al mercado en 1972 para equipar a los atletas de los Juegos Olímpicos de Múnich y que alcanzaron su popularidad gracias a la mítica serie Starsky&Hutch. Una de sus grandes bazas es que posee esa estética retro que está tan de moda y que añade un toque cool a cualquier look.

Zapatillas Adidas x Wales Bonner

Adidas lleva años aliada con la diseñadora británica Grace Wales Bonner. Adidas

La marca deportiva alemana lleva años aliada con la diseñadora británica Grace Wales Bonner en una colaboración que ha conseguido causar verdadero furor en el terreno de las zapatillas. Tras su éxito con las Samba plateadas y las de estampado de leopardo, cuatro nuevos diseños –dos Adidas Samba en beige y blanco con detalles en azul– y dos Adidas SL 76 –en amarillo y en azul– han vuelto a causar un enorme revuelo entre los amantes de las sneakers. Y no, no es fácil hacerse con ellas.

Zapatillas Vans Checkerboard

Un modelo emblemático de Vans que arrasa año tras año. Vans

Otro modelo emblemático con ese punto nostálgico que tanto gusta que arrasa año tras año –en mayor o menor medida– y que siempre lo hará. Como ya contamos en esta cabecera, su historia se remonta a los años 70, cuando los creadores de la empresa californiana se dieron cuenta de que los skaters estaban pintando la entresuela de sus zapatillas para crear un efecto de tablero de ajedrez. Son cómodas, ligeras y combinan con absolutamente todo.