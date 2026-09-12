10 terrazas en Santiago de Compostela para tomar algo y escapar del calor

El calor aprieta. Y mucho. Santiago de Compostela ha vivido este verano varios episodios de olas de calor que han obligado a la ciudadanía a buscar refugios en los que refrescarse. Las piscinas y las playas son destinos habituales de aquellos que necesitan respirar sin sofocarse, algo que también es posible hacer en alguna de las terrazas de los locales de hostelería de la ciudad.

Una sombra y una bebida refrescante son dos placeres que se pueden disfrutar en varios emplazamientos de Santiago. Y es que la ciudad esconde varias terrazas en las que sentarse para disfrutar de una mañana o una tarde libre, para descansar después de una jornada de trabajo o para descubrir todo lo que ofrece la capital gallega.

En Quincemil hemos hecho una selección con algunas de las mejores terrazas de la ciudad, aunque hay muchas otras que merecen la pena. ¿Cuál es tu preferida?

Mercado Boanerges

El Mercado Boanerges de Santiago. @mercadoboanerges

Este espacio abrió sus puertas en marzo de 2019 en la Rúa Monte do Seixo, en la zona del Restollal, y se ha consolidado uno de los grandes referentes en la organización de eventos en Santiago de Compostela, ofreciendo un concepto que une gastronomía, cultura, diseño de espacios y personalización integral. Su terraza es de visita obligatoria para disfrutar de un momento de paz.

Cacao

Uno de los seis espacios de Cacao. Quincemil

El número 15 de la rúa das Orfas de Santiago albergó hasta finales de los años 90 la fábrica de Chocolates Raposo y, tras varios negocios que echaron el cierre, en 2022 se estableció Cacao. Sus dueños apostaron por conservar algunas de las máquinas de la antigua fábrica, la estructura e incluso la tostadora de cacao, aunque uno de sus principales atractivos es la terraza: un jardín interior de 300 metros cuadrados que une todas las estancias.

A Horta d'Obradoiro

La terraza de A Horta d'Obradoiro, en Santiago. Archivo

A Horta d'Obradoiro abre sus puertas a su "pequeña aldea" a través del sabor auténtico de sus platos y una terraza espectacular a escasos metros de la Catedral de Santiago. Ubicado en un edificio del siglo XVII en la Rúa das Hortas, el local dispone de tres ambientes diferentes (la sala interior, un invernadero y un precioso jardín) para adaptarse a cada momento.

Hotel Costa Vella

Acceso a la terraza del Hotel Costa Vella. Archivo

El número 17 de la rúa Porta da Pena esconde la que probablemente sea una de las terrazas más bonitas y emblemáticas de la ciudad. El Hotel Costa Vella dispone de un cuidado jardín interior en el que se distribuyen las mesas, con una fuente central y desde el que es posible observar el convento de San Francisco. Perfecto para desconectar, está a cinco minutos caminando de la Catedral.

Momo

Entrada del Pub Momo. Pub Momo

El pub Momo, que la pasada primavera cambió de dueños pero mantuvo su esencia, ha visto pasar por su interior a varias generaciones de compostelanos. Sentarse en su amplia terraza decorada con una fuente y vistas al Seminario Menor y a Belvís es una excusa perfecta para disfrutar al mismo tiempo del ambiente cercano y la buena música que siempre ofrece.

Marie Miner

La terraza de Marie Miner en Santiago. @marieminer_santiago

Ubicada en la rúa do Franco, entrar en Marie Miner es como viajar en el tiempo gracias a su decoración con muebles de época. El establecimiento, que dispone de una amplia carta de desayunos, brunch, comidas y meriendas, tiene una bonita terraza con estructuras de cristal que aleja a quien se sienta en ella del ajetreo de esta vía tan céntrica.

A Maceta

A Maceta, en Santiago de Compostela. Cedida

Ubicado en la rúa de San Pedro, A Maceta cumple este 2026 su décimo aniversario acompañado de una clientela fiel y convertido en un restaurante de referencia en Santiago de Compostela. Su chef, Jorge Gago, consigue que todos los comensales salgan satisfechos de un establecimiento cuya terraza con jardín tiene mucha demanda.

Casa Felisa

Terraza de Casa Felisa en Santiago. https://www.casafelisa.es/

Este antiguo convento rehabilitado como hostal dispone de un bonito jardín interior para escapar del calor. Casa Felisa tiene restaurante especializado en cocina tradicional y cafetería, dos excusas perfectas para sentarse en una de sus mesas exteriores y refrescarse en este local ubicado en el número 5 de la rúa Porta da Pena.

Vucciria

Terraza de la pizzería Vucciria, en la rúa das Galeras de Santiago. @vucciria_pizza

La Guía Repsol reconoció en 2023 con un Solete esta pizzería que dispone de una amplia terraza exterior en un entorno tranquilo. Caracterizada por sus pizzas de gran tamaño, perfectas para compartir con la familia o los amigos, también es posible disfrutar de otros manjares de la cocina italiana como el cannolo siciliano.

A Moa

Terraza del restaurante A Moa. A Moa (Facebook)

A Moa, ubicado en el barrio de San Pedro, dispone de un espacio interior y de varias mesas exteriores rodeadas de árboles que dan sombra para que los comensales no tengan que preocuparse del calor. El restaurante se caracteriza por sus platos "llenos de tradición y de sabor", y nada mejor que disfrutarlos en un lugar fresco para huir de las altas temperaturas.