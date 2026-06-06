El bar de Santiago con personalidad que lleva abierto desde 1943: "Fue llamativo desde el principio"

Hace más de 15 años dos amigos llegaron a uno de los bares más veteranos de la rúa Casas Reais: La Flor, abierto desde el siglo pasado (en 1943). Los vigueses Manuel y Sandra se conocieron trabajando juntos, ella en el bar de abajo de donde vivía él, que le ayudaba los fines de semana. Se conocieron en marzo de 2010 y a finales de año cogieron el traspaso de este local, convirtiéndolo en parada imprescindible en la zona vieja de Santiago y en uno de los bares con más encanto de la ciudad.

Con la idea de abrir su propio bar se pusieron a buscar locales por la ciudad. Sabiendo que los antiguos dueños de La Flor iban a dejarlo "vinimos a tomar un café, les preguntamos y así nos metimos en esto, un poco a las bravas" recuerda Manuel.

Durante el primer día como nuevo copropietario de La Flor, Manuel leyó en el periódico -que antes tenían en el local- un titular que ponía "Crisis total, se cierran todos los bares". Lejos de caer en alarmismos, en plena crisis fueron reformando y cambiando poco a poco el local y con la ayuda de sus amigos: "No teníamos recursos y teníamos lo justo para abrir".

"Si no había pasta, no se hacía" dice Manuel sobre esa reforma inicial quien menciona también la "firma" que tiene Sandra de "llenar, llenar" y, gracias a ella, en cada hueco y pared de La Flor se puede observar algún elemento decorativo, "fue llamativo desde el principio".

Interior de La Flor, en Santiago Quincemil

Si la música no te incita a entrar en La Flor lo hará su decoración que lo convierte en uno de los restaurantes con más personalidad y encanto de la zona con cuadros, libros y otros elementos decorativos, hasta cabezudos, "ves fotos antiguas de cuando abrimos y parecía que estaba vacío".

"La inauguración fue bastante apoteósica" recuerda Manuel y el primer día que abrieron las puertas de La Flor "acabamos con todos los recursos que teníamos para abrir". A medida que fue creciendo la decoración del bar, también lo fue haciendo la clientela aunque mucha de ella vino "arrastrada" por Sandra debido a su paso por varios establecimientos de hostelería.

Mucha de esa clientela proviene del sector audiovisual, como Luis Zahera o Tamar Novas, pero por la Flor también pasa todo tipo de público desde vecinos, familias mayores, jóvenes y perros, ya que el local es petfriendly.

"Notas que el local se hace un hueco en la escena de Santiago, su popularidad es bastante alta" señala Manuel quien valora que se haya conseguido gracias a la gente que trabajó en La Flor que "aportó mogollón": "La gente que trabajó aquí le aportó mucha personalidad y valor". Tal es así que de uno de los camareros que trabaja en el restaurante salió la idea de celebrar un "Bingo Drag". Se trata de un bingo musical que celebran un jueves cada mes con un espectáculo de drag y un menú especial para la fecha.

Una carta que fusiona Galicia y el mundo

Los inicios de La Flor estaban pensados en ser un bar por lo que "no teníamos cocina" y "no pensábamos en hacerla". De la mano también de una amiga iban sacando algún que otro plato, "empezó a entrar gente y teníamos en la carta ocho cosas hechas el día anterior". Tras desbordarse porque "no era un servicio profesional" buscaron soluciones y encontraron a Ana que, además de "profesionalizar el tema", le dio "un poco de sentido a la cocina".

Nachos, hamburguesa 'Brutus' y tarta de limón de La Flor La Flor

Una cocina que fusiona la comida gallega, como su plato de huevos rotos con pulpo y pimiento de Padrón o su bao de pulpo "Rosalía" con puré de patatas, queso y pimientos de padrón; con opciones de otras partes del mundo como el risotto, los fingers de pollo, sus nachos o sus hamburguesas.

Mención especial merecen también sus tartas, para disfrutar como postre o como merienda, y sus cócteles. La carta, el ambiente, la decoración, la música y las personas que forman parte de La Flor invitan a pasar todo el día en él, como si fuese la casa de uno, desde su apertura (a las 13:00 horas) hasta su cierre por la noche. "Es un local para ir, tengas la edad que tengas" dice Manuel.