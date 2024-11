El restaurante gallego O Secadeiro, ganador de una Estrella Verde Michelin: "Estamos muy contentos"

La Guía Michelin premió en su reciente gala en Murcia a tres restaurantes gallegos. O Retiro da Costiña, en Santa Comba (A Coruña), consiguió su segunda Estrella Michelin; Simpar (Santiago de Compostela), logró su primera Estrella Michelín, y O Secadeiro, en Outes (A Coruña), que obtuvo una Estrella Verde Michelin.

"En un principio no era nada esperado, porque realmente el proyecto nunca está enfocado para ganar ningún premio de Estrella ni nada, pero bueno, con el trabajo del día a día, el trabajo bien hecho, te llegan estas cosas", dice Fernando Rodríguez, uno de los chefs y propietarios de O Secadeiro junto a Eva Guzmán. La Estrella Verde es un especial reconocimiento por la sostenibilidad de sus creaciones, pues el 80% de sus elaboraciones son elaborados con ingredientes de kilómetro cero provenientes de su invernadero y huerto propio.

Especial importancia al producto local

En O Secadeiro (Lugar de Banzas, 18, 15237 Banzas, A Coruña) cuentan con su propio huerto a tan solo 10 metros del propio restaurante. En este, cultivan los propios productos que les permiten ofrecer diferentes platos de calidad con ingredientes locales.

O Secadeiro, en Outes. Guía Michelin

No obstante, también trabajan con otros productores de la zona para ampliar su carta a un mayor nivel. Incluso, con el fin de incluir aquellos ingredientes menos habituales en nuestra tierra cuentan con proveedores en otras zonas del país: "Tenemos también algún productor de la zona de Navarra que nos provee un poco de productos que son un poco menos habituales en nuestras huertas, como puede ser la alcachofa, el espárrago... Cultivos que no son tan habituales en nuestra zona, que se están empezando a cultivar, pero no están tan arraigados y es más complicado conseguirlo". Todo ello con el objetivo de brindar una experiencia mucho más completa a cada cliente que pisa el restaurante.

Su plato más especial

La carta de O Secadeiro está hecha con toda la pasión que ambos chefs ponen en su cocina, pero existe un plato del que Fernando se siente especialmente orgulloso por tratarse de un producto propio de la tierra, un plato hecho con alubias autóctonas de Outes que está perdiendo su cultivo; "Nosotros llevamos 3 o 4 años recuperando el primer cultivo, consiguiendo semillas antiguas. Es un plato que nos hace estar muy orgullosos porque es un producto nuestro, de nuestra tierra."

Familia y amigos, parte esencial del proyecto

Fernando no puede evitar acordarse de las personas que les han apoyado desde un principio en O Secadeiro, con especial mención a su padre, al que califica de "nuestro jefe de mantenimiento", por las incontables labores que lleva a cabo tanto en el restaurante como en la huerta.

"Esto es un reconocimiento a nuestro trabajo, pero también al trabajo de los productores con los que trabajamos, de todos nuestros proveedores, de nuestra familia, que sin ellos esto no sería posible", sentencia Fernando.

Mejores aperturas de 2023 por TheFork Awards

"El estar nominado como una de las mejores 36 aperturas de toda España ya es un premio", afirma Fernando. Esta distinción es todo un reconocimiento al trabajo y la constancia por ofrecer los mejores platos a base de estupendos productos de calidad. En O Secadeiro se ocupan de que cada comensal disfrute de los sabores gallegos, tratando con especial cuidado cada ingrediente de sus elaboraciones.

Estar nominados en estos premios ha sido muy emocionante para ellos. Y no es para menos teniendo en cuenta que el jurado estaba compuesto por más de 50 personalidades de la gastronomía de todo el país reconocidos con una o varias Estrellas Michelin, como Paco Morales (Noor), Dabiz Muñoz (Diverxo), Diego Guerrero (D Stage), Elena Arzak (Arzak), Begoña Rodrigo (La Salita) o Jesús Sánchez (El Cenador de Amós), entre otros. "La verdad que muy orgullosos de estar ahí nominados. Es una pasada con todas las aperturas que ha habido este año en toda España. Estar entre los 36 mejores ya es una locura", afirma Fernando.