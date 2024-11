O Dezaseis, la cocina tradicional de referencia en Compostela

En el número 16 de la rúa de San Pedro, a las puertas del casco histórico de Compostela, se encuentra uno de los locales más emblemáticos de la ciudad: O Dezaseis. Esta casa de comidas, que el próximo mes de junio cumplirá 30 años, nació con el objetivo de convertirse en un lugar de referencia para la sociedad compostelana.

A lo largo de estas tres décadas, por sus mesas han pasado desde dirigentes políticos de todas las ideologías, a gente con más y menos recursos económicos o representantes de la Iglesia. "Una de las cosas que mejor se hicieron fue juntarlos a todos para que pudieran estar en un mismo espacio haciendo lo mismo, que era comer y disfrutar", destaca Gonzalo Abal, uno de los seis socios de O Dezaseis.

Cocina tradicional

Todo aquel que entra en O Dezaseis está rodeado de la tradición gallega, presente en la estética del local, todo de piedra y madera; en el trato cercano y familiar de los camareros con los clientes; y, como no, en su carta. Su oferta gastronómica se caracteriza por una cocina tradicional y popular, con elaboraciones sencillas y prácticas que le gusten a sus clientes.

De hecho, en su carta podemos encontrar platos que se preparan desde hace 30 años, como su famoso pulpo a la plancha, el entrecot de ternera o el tiramisú. "Hay gente que viene solo por alguno de esos platos", comenta Gonzalo. Pero también han ido incorporando nuevas elaboraciones "con productos nuestros, de siempre, a los que intentamos darle un toque distinto, como el queso San Simón a la plancha con confitura de tomate", apunta.

El pulpo a la brasa, una de las especialidades de O Dezaseis. Quincemil

Además, los clásicos de siempre como el rabo estofado, la "carne ó caldeiro" o el bacalao gratinado con ali oli que siempre vuelven. "Bien en sugerencias o en algún menú, pero siempre resurgen porque nos gusta mantener este tipo de comidas". Otro de los cambios que esán introduciento en los últimos tiempos son las verduras de temporada, que "están en auge y la gente las demanda más", por lo que las introducen a las opciones que ya tienen. Sus productos son "100%" de Santiago y además de la carta, cuentan con menú del día, que va variando, y con menú para grupos.

En cuanto a la carta de vinos, cuentan con unas 60 referencias, también predominando bodegas gallegas. "Vamos rotando, intentamos que haya variedad e ir trabajando con distintas bodegas".

No cambiar, la clave

Con casi tres décadas de historia, uno de los secretos del restaurante compostelano está en "no cambiar". "No aspiramos a otras cosas, no tenemos por qué competir con nadie y estamos convencidos de que debemos seguir así", explica uno de sus socios.

O Dezaseis, en Santiago de Compostela. Quincemil

Con dos salones y una capacidad para 140 personas, el restaurante abre de lunes a sábado, de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:15 horas. "Nos fuimos adaptando y europeizando", explica uno de los socios del restaurante con respecto a la reducción del horario.