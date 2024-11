Esta es la calle de Santiago con más bares por metro cuadrado: Hay casi un centenar de locales

Rúa do Franco de Santiago de Compostela Shutterstock

Miles de turistas de todas partes del mundo viajan cada año a Santiago para descubrir la historia, cultura, arquitectura y, por supuesto, gastronomía de la capital gallega. El tapeo es una tradición muy arraigada en nuestra cultura y para disfrutar de pequeñas porciones de comida acompañadas de bebidas hay múltiples establecimientos en Compostela.

Santiago destaca por contar en cada rincón con una oferta muy variada de restaurantes, tabernas y bares donde comer platos típicos de la gastronomía gallega, desde pimientos de Padrón hasta lacón con grelos. La capital gallega cuenta con varios puntos de referencia para tapear, aunque la mejor vía para ir de tapas es la mismísima rúa do Franco.

Casi un centenar de bares

Diferentes carteles de bares en Santiago de Compostela.

La calle que conduce a la praza do Obradoiro alberga múltiples establecimientos de hostelería para recargar energías antes de continuar callejeando por el casco histórico y sus alrededores. A lo largo de la rúa do Franco, que tiene su origen en las tabernas medievales que se instalaron allí para atender peregrinos del Camino Francés, se puede comer de lujo sin gastar un pastizal.

Cuando uno sale a comer a uno de los lugares más transitados de la ciudad, tiende a pensar que el precio final de la cuenta va a ser elevado, pero en Santiago de Compostela, y más concretamente en la rúa do Franco, para nada es así, ya que un gran número de bares y restaurantes ofrecen pinchos, montaditos, tostas, platillos y cazuelitas a precios populares.

En esta céntrica calle hay un bar en cada puerta, aunque para encontrar mesa es necesario reservar o acudir con antelación. Papatorio, O Boteco, O 46, Petiscos do Cardeal, Trafalgar, Gato Negro y María Castañas son algunos ejemplos perfectos para comer sin gastar mucho, aunque también debemos mencionar A Taberna do Bispo, Abellá, El Patio, Orella y Mesón 42, entre otros.

Si no sabes muy bien dónde comer en Compostela, la rúa do Franco es siempre un acierto seguro. En este punto de la ciudad podrás disfrutar de una gastronomía tradicional espectacular protagonizada principalmente por productos del mar como nécoras, percebes o vieiras. Para poner el broche de oro no puede faltar una porción de tarta de Santiago.

Otras calles para tapear

Rúa das Carretas, en Santiago.

Pero para comer mariscos y pescados, tortilla de patatas, ensaladilla y empanada hay otros puntos de la ciudad que merece la pena visitar. En las calles de la ciudad vieja encontramos emblemáticos locales, como La Tita, Cotolay y Orense, pero en la zona más nueva hay multitud de bares que ofrecen pequeñas porciones de comida con la consumición. En la plaza Roja y en las calles Frey Rosendo Salvado y Santiago del Estero, por ejemplo, están La Planta, Krystal, Triskel y Milay.