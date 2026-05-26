Los mejores chefs coinciden: la ensalada de pulpo no se hace con cebolla, sino con 400 g de lechuga y 12 guindillas

El pulpo es un superalimento muy valorado en la gastronomía gallega, y no es para menos: es rico en proteínas de alta calidad y bajo en grasas y calorías, lo que lo convierte en una opción saludable y muy versátil.

Con la llegada del calor, una de las formas más frescas de prepararlo es en ensalada. Además, Karlos Arguiñano propone una receta sencilla y deliciosa para la que no se necesitan muchos ingredientes.

Una receta perfecta para el verano

El pulpo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. El pulpo á feira es el clásico indiscutible, aunque otra forma deliciosa de prepararlo es en ensalada. Para ello, el chef y presentador de Cocina abierta utiliza lechuga, patatas, guindillas en vinagre y otros ingredientes.

En concreto, la propuesta de Karlos Arguiñano está pensada para cuatro raciones y el tiempo total entre preparación y cocinado apenas supera la hora, por lo que se convierte en una opción sencilla y rápida para disfrutar en cualquier ocasión.

A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y los pasos a seguir:

Ingredientes para 4 personas

4-6 tentáculos

400 g de hojas variadas de lechuga

2 patatas

12 tomates cherry de colores

12 obleas de pan de gamba

12 guindillas en vinagre

1 trozo de pimiento verde

1/2 cebolleta

10 g de maíz frito

1 limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Paso a paso: cómo preparar la ensalada de pulpo

Lavamos las patatas y las cocemos en una cazuela con agua durante 35 minutos. Después, las cortamos en dados En una olla rápida, cocemos el pulpo durante 20 minutos "a partir del momento en que suba válvula" Una vez cocinado, lo retiramos y cortamos 4-6 tentáculos en trozos de 2 centímetros Para el aliño, picamos la cebolleta y el pimiento. En un vaso batidor, agregamos las verduras y añadimos el zumo de limón, 125 ml de aceite y una pizca de sal Ponemos aceite a calentar en una sartén y freímos el pan de gamba A continuación, hervimos y escaldamos los tomates cherry en una cazuela con abundante agua. Después, los pelamos y reservamos Lavamos las hojas de lechuga, cortamos las guindillas en trocitos y aplastamos un poco los granos de maíz con la ayuda de un mortero Montamos la ensalada en una fuente grande y la aderezamos con la vinagreta y el polvo de maíz

Perfil nutricional de la receta

Esta receta es una opción súper sencilla, ligera y muy nutritiva. Por un lado, el pulpo es fuente de proteínas y posee un bajo contenido en grasas, mientras que el macronutriente mayoritario del tomate son los hidratos de carbono.

La patata aporta minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, y la lechuga es un alimento que aporta un bajo contenido energético por su alto contenido en agua y su escasa cantidad en grasas.