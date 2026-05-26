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Los mejores chefs coinciden: la ensalada de pulpo no se hace con cebolla, sino con 400 g de lechuga y 12 guindillas
Una receta perfecta para el verano al ser una opción fresquita y muy nutritiva
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El pulpo es un superalimento muy valorado en la gastronomía gallega, y no es para menos: es rico en proteínas de alta calidad y bajo en grasas y calorías, lo que lo convierte en una opción saludable y muy versátil.
Con la llegada del calor, una de las formas más frescas de prepararlo es en ensalada. Además, Karlos Arguiñano propone una receta sencilla y deliciosa para la que no se necesitan muchos ingredientes.
Una receta perfecta para el verano
El pulpo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. El pulpo á feira es el clásico indiscutible, aunque otra forma deliciosa de prepararlo es en ensalada. Para ello, el chef y presentador de Cocina abierta utiliza lechuga, patatas, guindillas en vinagre y otros ingredientes.
En concreto, la propuesta de Karlos Arguiñano está pensada para cuatro raciones y el tiempo total entre preparación y cocinado apenas supera la hora, por lo que se convierte en una opción sencilla y rápida para disfrutar en cualquier ocasión.
A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y los pasos a seguir:
Ingredientes para 4 personas
- 4-6 tentáculos
- 400 g de hojas variadas de lechuga
- 2 patatas
- 12 tomates cherry de colores
- 12 obleas de pan de gamba
- 12 guindillas en vinagre
- 1 trozo de pimiento verde
- 1/2 cebolleta
- 10 g de maíz frito
- 1 limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Paso a paso: cómo preparar la ensalada de pulpo
- Lavamos las patatas y las cocemos en una cazuela con agua durante 35 minutos. Después, las cortamos en dados
- En una olla rápida, cocemos el pulpo durante 20 minutos "a partir del momento en que suba válvula"
- Una vez cocinado, lo retiramos y cortamos 4-6 tentáculos en trozos de 2 centímetros
- Para el aliño, picamos la cebolleta y el pimiento. En un vaso batidor, agregamos las verduras y añadimos el zumo de limón, 125 ml de aceite y una pizca de sal
- Ponemos aceite a calentar en una sartén y freímos el pan de gamba
- A continuación, hervimos y escaldamos los tomates cherry en una cazuela con abundante agua. Después, los pelamos y reservamos
- Lavamos las hojas de lechuga, cortamos las guindillas en trocitos y aplastamos un poco los granos de maíz con la ayuda de un mortero
- Montamos la ensalada en una fuente grande y la aderezamos con la vinagreta y el polvo de maíz
Perfil nutricional de la receta
Esta receta es una opción súper sencilla, ligera y muy nutritiva. Por un lado, el pulpo es fuente de proteínas y posee un bajo contenido en grasas, mientras que el macronutriente mayoritario del tomate son los hidratos de carbono.
La patata aporta minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, y la lechuga es un alimento que aporta un bajo contenido energético por su alto contenido en agua y su escasa cantidad en grasas.