Estas son las mejores fiestas gastronómicas de Galicia, según National Geographic

La Catedral de Santiago, la Torre de Hércules, las Islas Cíes, la Mariña Lucense o los Cañones del Sil son algunos de los grandes atractivos de Galicia, donde, por todos es conocido, que se come de lujo. El destacado papel del apartado gastronómico es el principal responsable de las numerosas fiestas que ponen el foco en el pulpo, los pimientos de herbón y, como no, en los percebes. La lista es larga, pero la revista National Geographic ha hecho una selección de los mejores festejos y hoy en Quincemil te contamos aquellos que no te puedes perder este verano.

Feria del Bonito de Burela (Lugo)

Feria del Bonito de Burela

Burela es la capital gallega del Bonito del Norte. Esta joya gastronómica es todo un emblema y uno de los símbolos de identidad de esta villa marinera lucense. De hecho, sus viejos marineros dicen que "Burela está hecha de costeras de bonito". Es por todo ello que, desde 1983, celebra su Feria del Bonito, declarada de Interés Turístico Nacional, a finales de julio y principios de agosto. "El público asistente puede degustar bonito en varias preparaciones (tapa de salpicón, a la parrilla, cocido, en empanada...), incluyendo raciones sin gluten para comensales que sean celíacos", informan desde el Ayuntamiento. La programación de la Feria también suele incluir eventos relacionados para reivindicar la historia, cultura y gastronomía de Burela.

Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra)

Festa do Albariño de Cambados

Galicia es tierra de vinos y, por su puesto, no podía faltar una fiesta dedicada al Albariño. Cambados (Pontevedra) celebra todos los veranos la Festa do Albariño, que este 2024 será del 31 de julio al 4 de agosto. Se trata de la fiesta vitivinícola más antigua de Galicia y la segunda de España, con más de 70 años de historia y convertida en Fiesta de Interés Nacional. Bryant Meyers, Recycled J y Hard GZ son algunos de los artistas que actuarán este año en la Festa do Albariño de Cambados.

Festa do Pemento de Herbón en Padrón (A Coruña)

Pimientos de Herbón Shutterstock

La tradición oral dice que "uns pican e outros non", pero los pimientos del herbón hay que probarlos si estás de visita en Galicia. "¿Por qué Herbón y no Padrón? Pues porque ‘padrón’ obedece a la variedad del pimiento en cuestión y Herbón hace alusión al convento donde se inició el cultivo de estos pimientos hace más de 400 años", explica la revista National Geographic. Declarada de Interés Turístico de Galicia, la fiesta de exaltación del pimiento de herbón se celebra desde 1978 y este año, muy probablemente, tendrá lugar el primer fin de semana de agosto, a falta de confirmación oficial.

Fiesta Gastronómica del Mejillón en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Plato de mejillones Turismo Rías Baixas

En el plano gastronómico, los mejillones y los berberechos son los grandes protagonistas del verano en el municipio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Su celebración data de 1994 y su singularidad viene determinada porque ambos productos dan a conocer el trabajo de las conserveras y la gastronomía local a todos los visitantes. Este 2024, la Fiesta Gastronómica del Mejillón tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de Agosto en el Paseo Marítimo de O Xufre.

Fiesta del Pulpo de O Carballiño (Ourense)

Fiesta del Pulpo de O Carballiño

La revista National Geographic también incluye en su listado la Fiesta del Pulpo de O Carballiño (Ourense). El mejor pulpo de Galicia no se saborea en la costa, sino en el interior y para encontrar una explicación hay que remontarse al siglo XII, cuando este producto se convirtió en una especie de pago comercial que hacía la gente de Marín (Pontevedra) a los monjes del Monasterio de Santa María de la Real de Oseira. La Fiesta del Pulpo de O Carballiño será en el mes de agosto, el domingo 11, y, además de degustar este exquisito producto, también podrás probar el pan de Cea y la empanada, junto al vino de ribeiro.

Festa do Longueirón y Encontro Pirata en Fisterra (A Coruña)

Desembarco pirata en Fisterra

En el "fin del mundo" (o eso creían los romanos) encontrarás exquisitos productos del mar. El municipio de Fisterra (A Coruña) acoge todos los años, a comienzos del mes de agosto, la Festa do Longueirón y Encontro Pirata. Suele celebrarse en la zona de la playa de la Ribeira, al lado de la lonja, donde se instalarán los puestos para la degustación del longueirón a precios populares. Si este año vas a Fisterra también presenciarás un desembarco pirata.

Festa do Percebe de Corme (A Coruña)

Plato de percebe Shutterstock

"Más de tres décadas avalan a la Festa do Percebe, que en el municipio coruñés de Corme cobra lugar en el primer sábado del mes de julio. Un día para vestirse de negro y dejarse atrapar por uno de los mariscos más emblemáticos de Galicia en torno al percebe de Roncudo, considerado el mejor del mundo", dice en su artículo la revista National Geographic. La Festa do Percebe de Corme tuvo lugar el pasado sábado 6 de julio, por lo que si tenías pensado asistir, tendrás que esperar hasta el año que viene.