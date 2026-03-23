Bodegón Bacoriño, en Ferrol, recibe un Solete Repsol: "Es un premio para toda Ferrol también"

El Bodegón Bacoriño, en Ferrol, ha sido distinguido con uno de los prestigiosos "Soletes" de la Guía Repsol, un reconocimiento que pone en valor su propuesta gastronómica y su esencia de taberna tradicional.

El galardón llega en un momento clave para el negocio y para la hostelería local, tal y como destacan sus responsables.

"Es una alegría grande, somos un local de vinos con tortilla, croquetas, muy de taberna pero muy buscado, con calidad y buen trato, trato familiar", explica Pablo Bouza, uno de los responsables del establecimiento.

El reconocimiento refuerza una filosofía basada en la cercanía, el producto y la fidelidad de su clientela.

Premiados diez años después

No es la primera vez que Bacoriño recibe un premio. En 2016 ya fue elegido como mejor bar de vinos de Galicia por la Denominación de Origen Ribeiro.

"Diez años después tenemos otro reconocimiento. Es bueno seguir, pero con humildad", señala Bouza. Una trayectoria consolidada que demuestra la constancia del local en el tiempo.

Reivindicar el trabajo de la hostelería de Ferrol

El hostelero también subraya las dificultades actuales del sector: "Mantener los precios es lo más difícil por la situación actual". Aun así, el equipo apuesta por conservar su esencia sin renunciar a la calidad, uno de los pilares que les ha llevado a este nuevo logro.

Bouza quiso además poner el foco en la ciudad: "Es un premio para toda Ferrol también. Ferrol existe, la hostelería de Ferrol existe".

El reconocimiento, asegura, refleja el momento de crecimiento que vive la ciudad más allá de su histórica vinculación al sector naval, con una oferta gastronómica cada vez más destacada.