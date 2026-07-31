La mejor tortilla de A Coruña vuelve a buscarse en O Castrillón: premio de 150 euros para el ganador

El barrio de O Castrillón, en A Coruña, celebrará su tradicional Concurso de Tortilla Española a mediados de agosto. Así lo ha confirmado la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 'IAR' en una publicación en redes sociales.

La mejor tortilla de A Coruña vuelve a buscarse en O Castrillón. La XVII edición del citado concurso tendrá lugar el próximo jueves 20 de agosto, a partir de las 18:30 horas, en la Plaza de Pablo Iglesias.

Regresa a A Coruña el concurso de tortilla más esperado

La tortilla de patatas es un plato legendario. Los ingredientes básicos son huevo, aceite, patatas y sal. Muy popular y debatida, la cebolla se usa en algunos casos para aportar más jugosidad y dulzor.

El refrán dice que "cada maestrillo tiene su librillo" y con la tortilla de patatas ocurre lo mismo. Cada persona aporta su toque personal, un detalle que podrá apreciar y valorar el jurado del Concurso de Tortilla Española de O Castrillón.

El próximo 20 de agosto es una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los vecinos de este barrio coruñés. El evento arrancará a las 18:30 horas y, una vez valoradas las tortillas por el jurado, serán degustadas por el público asistente.

En el Concurso de Tortilla Española podrán participar todas las personas que lo deseen. La inscripción se puede realizar en los establecimientos colaboradores del barrio o los días 17 y 18 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas, en el local de la Asociación de Vecinos.

Los interesados también podrán confirmar su participación a través del número de teléfono 981 133 646 o del correo electrónico avvcastrillon@gmail.com.

En las bases del concurso se indica que los ingredientes de las tortillas serán huevos, patatas, aceite y sal y, si desea, cebolla. Estas habrán de presentarse en la Plaza Pablo Iglesias el día 20 de agosto, entre las 17:30 y las 18:30 horas, en una bandeja redonda de plástico o cartón.

Cada concursante solo podrá inscribir una tortilla

Cada concursante, que solo podrá inscribir una tortilla, será el que presente la tortilla y, en caso de ser premiado, el que recoja el premio. La decisión del jurado será inapelable y estará compuesto por los siguientes profesionales:

Alberto Méndez (Asador Coruña), Álvaro Gantes (Árbore da Veira), la chef Ana de la Calzada, Carlos Gayoso (El de Alberto), Chisco Jiménez (Culuca Cociña Bar), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Juan Crujeiras (Bido), Maite Fernández (Monitora de Nutrición y Cocina) y Xurxo Rivas (O'Secreto).

Las tortillas presentadas al concurso, una vez probadas y valoradas por el jurado, serán degustadas por el público asistente. Se adjudicarán premios a las tres mejores tortillas del concurso: