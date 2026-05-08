La taberna del centro de A Coruña donde se come buen cachopo y la mejor tortilla de Galicia

Xalo Muñiz y Chisco Jiménez se conocen desde siempre: primero como amigos y después como compañeros de clase en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) de Santiago. Años más tarde acabaron convirtiéndose en socios y hoy dirigen dos negocios en A Coruña, la Taberna da Galera, cuya tortilla acaba de coronarse como la mejor de Galicia, y Taberna de Tabacalera en Cuatro Caminos. "Cuando decidimos abrir el primer local, hace más de diez años, queríamos algo tradicional, pero dándole un toque actual a platos clásicos", cuenta Xalo.

En sus inicios la Taberna da Galera nació como un local de raciones y tapas, pensadas para compartir entre amigos. Buscaban algo que los diferenciase del restaurante Culuca, propiedad de Chisco en la avenida de Arteixo: "Allí preparan cocina más de autor y de mercado con productos de temporada, aquí es más tradicional y de compartir, desde raxo, tortillas, croquetas, hasta alguna cosa más elaborada y actual".

Presumen de elaborar un cachopo con producto 100% gallego: ternera, queso de tetilla o del país y jamón de castaña. "Antes de abrir el local me fui de viaje a Asturias y probé el cachopo, así que pensé: ¿por qué no hacemos en A Coruña un cachopo, pero con un toque gallego?", explica Xalo. Así que empezaron a experimentar y el resultado se convirtió en uno de los platos más solicitados de su carta.

Junto a él destacan un cebiche de merluza en arepa y la tortilla, que recientemente ganó el II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, celebrado en la ciudad: "Notamos que estamos vendiendo mucho más". También despuntan los tomates confitados con guacamole: "Es un plato muy vistoso que ya es bastante mítico en la taberna. Son unos tomates que van al horno, se cocinan a baja temperatura y se confitan con un poco de sal y aceite. Se concentra mucho el sabor. Por último, se sirven fríos con guacamole".

En su carta de postres caseros los imprescindibles son las milhojas de crema, el arroz con leche con azúcar caramelizado y la tarta de queso. "Estamos apostando mucho por los vinos gallegos. Los dos, junto a dos miembros de la plantilla, tenemos el título de Ingavi de sumiller", dicen ambos hosteleros.

De zona olvidada a referente de la hostelería de la ciudad

La Galera, situada en la conocida como calle de los Vinos, es una de las zonas del centro de A Coruña más transitadas por su gran oferta hostelera y de negocios, pero eso no fue siempre así. "Los inicios fueron duros porque la calle tuvo altibajos. En los 80 fue una zona buena, luego bajó bastante. Cuando llegamos nosotros no estaba como ahora, tenían más ambiente la calle de la Barrera y Olmos, esta estaba un poco más olvidada", recuerda Xalo. Poco a poco empezaron a abrir más locales hasta que se convirtió en el referente que es hoy.

A la Taberna da Galera acuden sobre todo personas jóvenes de entre 25 y 40 años —entre amigos o en familia— y mucho turista, especialmente llegados de Francia. En su otro local, en Cuatro Caminos el cliente es más familiar y procedente del mundo de los negocios. "Tenemos carne a la brasa y funciona muy bien", explica Xalo.

Entre semana, acuden sobre todo vecinos de la zona, y los fines de semana suelen tener reservas de personas que llegan desde otros barrios o incluso de fuera. "Tenemos gente que viene de los cruceros que visitan la ciudad. Vienen adrede porque nos han visto por internet", concluye, reflejo del tirón que vive el restaurante.