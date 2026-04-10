El clásico de Cuatro Caminos, en A Coruña, que lleva medio siglo triunfando con su tortilla

En el número 29 de la calle Alcalde Marchesi, en plena zona de Cuatro Caminos, se encuentra uno de esos locales de toda la vida que forman parte de la memoria gastronómica de A Coruña: El Prima. Detrás del negocio están Jesús Rico Otero, conocido por todos como Suso, y su hermana María del Mar, herederos de una historia que comenzó en 1974.

"Empecé con mis padres, vinimos de Abadín en el año 1974 y desde entonces aquí he seguido", recuerda Suso. Tras el fallecimiento de su padre en 2002, él tomó las riendas junto a su hermana, manteniendo vivo un negocio familiar que hoy sigue teniendo a su madre como figura clave, aunque ya no esté al frente de los fogones. "Era el alma de la cocina", resume.

Cocina tradicional

El Prima es un reflejo de la cocina tradicional gallega, con una carta sencilla pero muy reconocible. La tortilla es, sin duda, uno de sus grandes reclamos. "La gente nos felicita mucho. Tenemos fama en A Coruña", explica Suso. Aunque cada generación ha ido ajustando el punto, el respeto por la receta original sigue presente.

Junto a ella, destacan platos como el raxo -elaborado con lomo de cerdo y una salsa propia-, el salpicón de rape, las puntillas de calamar o la lengua estofada, una receta heredada de su madre que sorprende a quienes la prueban. "La cocina es pequeña y eso nos limita, pero preferimos hacer menos cosas y dar buen servicio", señala.

Desayunos contundentes y clientela fiel

Desde primera hora de la mañana, El Prima ya está en marcha. "Abrimos sobre las ocho y los desayunos, sobre todo los fines de semana, son muy fuertes", cuenta Suso. Tostadas, bollería o platos más completos como huevos con bacon forman parte de una oferta muy demandada, especialmente por su cercanía al hotel Exe, El Corte Inglés y el centro comercial Cuatro Caminos.

Un negocio de familia

Actualmente, el equipo lo forman cinco personas que, según Suso, funcionan como una auténtica familia. "Llevan con nosotros muchos años y eso se nota en el ambiente", afirma.

Esa cercanía también se traslada a los clientes. "Tenemos clientes que venían cuando estaban mis padres y ahora vienen con sus hijos o sus nietos. Eso es lo que te hace seguir", concluye.