Abre en A Coruña As Cremosas, una "joyería" de tartas de queso para "saborear como sueños"

A Coruña cuenta deste este jueves con un nuevo (y dulce) local de hostelería: As Cremosas. Ubicada en la calle San Nicolás, en el local de la desaparecida Joyería Amor, esta pequeña tienda de repostería ofrece ricas tartas de queso elaboradas de forma artesanal "con mucho cariño y amor".

El proyecto nació precisamente del amor de su responsable, Santi Otero, por las tartas de queso y del de su madre por la repostería. Y es que la suya es una familia con tradición de pastelería y panadería en Narón. El joven, que confiesa que no puede estar quieto, apostó ahora por abrir en A Coruña un pequeño y dulce negocio.

"Necesitábamos que fuese una calle concurrida para que tenga gente de paso. Tenemos un escaparate muy bonito", explica el responsable de As Cremosas sobre la ubicación, en pleno centro de la ciudad.

Las tartas de queso de este local son "súper súper cremosas". "Tenemos una frase colgada en una de las paredes que dice 'creadas como joyas, saboreadas como sueños' porque para mí esto es una joyería de tartas de queso, intentamos que cada tarta sea el Rolex de las tartas de queso", señala Otero.

As cremosas

As Cremosas ofrece varios sabores: clásico (4,99 euros), Oreo, Lotus, Nutella y pistacho (5,50 euros). "Siempre va a haber una especial del mes con unidades limitadas", añade el responsable del local, que indica que anunciarán esta propuesta diferente a través de redes sociales.

Unas porciones que irán en una cajita como si fuesen joyas, en porciones individuales o para dos. "En breves ofreceremos tartas más grandes para eventos o cumpleaños", concreta Otero, que señala que barajan ofrecer en el futuro café para llevar.

Especialistas en alérgenos, As Cremosas ofrece tartas sin gluten y sin lactosa. El local abre de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.