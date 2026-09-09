Música en directo y juegos infantiles en las fiestas de este barrio de A Coruña el 12 y 13 de septiembre

Aunque el mes grande de las fiestas de A Coruña ya ha llegado a su fin, septiembre todavía guarda algunas celebraciones para seguir disfrutando de la música y buen rollo. Este fin de semana será el turno del barrio de A Falperra, que vivirá dos días de fiesta con una amplia programación para todos los públicos y en la que vecinos y coruñeses de otros puntos de la ciudad podrán disfrutar al máximo.

La música tendrá un papel protagonista, pero no será la única propuesta de estas fiestas, que también incluyen actividades y juegos para los más pequeños y una nueva edición de su tradición Comercio na Rúa, que celebra su 12ª edición y que representa una nueva oportunidad de apoyar al comercio local.

El barrio de A Falperra está de fiesta

El barrio coruñés de A Falperra celebra sus Festas 2026 los días 12 y 13 de septiembre, con una programación pensada para que los vecinos del barrio y resto de coruñeses puedan disfrutar de dos jornadas de música, baile y actividades para todas las edades.

Las celebraciones contarán además con juegos infantiles durante ambas jornadas, para que los más pequeños se lo pasen en grande. Además, también se incluye la XII edición del 'Día do Comercio na Rúa', que tendrá lugar en la calle Industrial con el fin de poner en valor el comercio local.

El inicio oficial de las fiestas estará marcado por el pregón, que correrá a cargo de Pura (pastelería La Vienesa), que cerró el pasado mes de mayo tras su jubilación. A partir de ahí, el sábado 12 concentrará buena parte de las actividades musicales. La jornada arrancará a las 13:30 horas con la actuación de rumba de El Corta.

Por la tarde, a las 16:30 horas, será el turno de un DJ con música variada, seguido a las 17:30 horas de una actuación de baile de Danza 10. Una hora después llegará uno de los momentos más esperados por los niños: la Festa da Espuma.

La música continuará a las 19:30 horas con Varela & Rois, que ofrecerán un repertorio de pop, mientras que a las 22:00 horas Carlos Bau & 80 Razones tomarán el relevo con otra propuesta musical de este mismo género.

El domingo 13 también habrá espacio para diferentes estilos musicales. A las 13:30 horas actuará Version's Band, con una propuesta de pop-rock. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, llegará La Indirigible, vinculada a la música indie, y el programa se cerrará a las 20:30 horas con Son de Camagüey y sus ritmos de música cubana.