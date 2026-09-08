Gran fiesta del pulpo el 19 de septiembre con un menú a 40 euros con codillo, postre, bebida, café y chupito

El pulpo es uno de los manjares más preciados en Galicia y, por eso, es también uno de los grandes protagonistas de numerosas fiestas gastronómicas de la comunidad. Son muchos los municipios que dedican una o varias jornadas a homenajear este producto del mar, organizando celebraciones en las que vecinos y visitantes pueden disfrutar de la gastronomía y del ambiente festivo tan característico de Galicia.

En este contexto, el próximo 19 de septiembre tendrá lugar la III pulpada de Taboi, en el municipio de Outeiro de Rei (Lugo). Para participar en esta cita gastronómica es necesario inscribirse antes del 12 de septiembre, incluido. Durante la jornada habrá comida, música, hinchables gratis para los niños y una misa.

Un menú exquisito para ponerse las botas

El pulpo, ya sea á feira o a la gallega, es uno de los platos más emblemáticos de Galicia. El pulpo á feira se presenta sobre un plato de madera y se adereza con sal gorda, pimentón (dulce o picante) y aceite de oliva virgen extra, sin ningún acompañamiento. Por su parte, el pulpo a la gallega se sirve del mismo modo, pero sobre una base de patatas cocidas, conocidas en Galicia como cachelos.

En la parroquia de Taboi celebran el próximo 19 de septiembre una buena comilona con un menú espectacular en el que el pulpo será el plato protagonista. Además de este manjar del mar, el menú incluye codillo asado con patatas y guarnición, postres, pan, vino, agua, café y chupito. También habrá un menú especial para los niños.

El precio es de 40 euros para los adultos y de 20 euros para los niños de entre 7 y 12 años, mientras que para los menores de siete el menú será totalmente gratuito.

La comida comenzará a las 14:00 horas, justo después de la celebración de la misa a las 13:30 horas. Además, antes de que el catering O Trasno proceda a servir los menús, se podrá disfrutar de la actuación de la "Banda Xove Orquestra Terranova de Lugo".

Los niños también tienen su lugar especial para pasárselo en grande, ya que durante toda la jornada habrá colchonetas gratis.

El tardeo estará amenizado por el DJ Francis y, si te pensabas que con el menú de la comida era suficiente, a tu barriga aún le queda un segundo asalto por aguantar. Por la noche se podrá disfrutar de una estupenda paella realizada por el mismo servicio de catering, antes de terminar la fiesta por todo lo alto con una verbena a cargo de Dani Pardo y DJ Francis.

Recuerda que si quieres tener una plaza a la hora de degustar este increíble menú, tienes de plazo hasta el 12 de septiembre para comprar tu ticket. En este enlace aparecen los números a los que puedes contactar para reservar tu comida.