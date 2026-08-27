A Coruña cierra el verano con Mondra y Alana con 3 días de fiesta en el parque de Santa Margarita

El parque de Santa Margarita volverá a ser este fin de semana el epicentro de la música de raíz y de la cultura tradicional con la celebración de una nueva edición de la Romería de Santa Margarida, una de las citas más emblemáticas de las Fiestas de María Pita y su tradicional cierre cultural. Durante tres días, el parque acogerá conciertos, talleres, actividades participativas y encuentros en torno a la música, el baile y las tradiciones populares gallegas.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que la romería representa "una Coruña orgullosa de sus raíces, abierta al mundo y que entiende la cultura como un espacio de encuentro y convivencia". La regidora puso también en valor el papel de las entidades culturales de la ciudad y de las agrupaciones que mantienen viva la tradición musical gallega.

La programación arrancará el viernes 28 de agosto con el espectáculo de PÄRBO, el proyecto formado por Begoña Riobó y Anxo Pintos, acompañado por las creaciones visuales de Montse Piñeiro en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Ya por la noche, el anfiteatro acogerá la tradicional Gran Noche del Folclore, con la participación de Son d’Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

El sábado será la jornada más participativa, con un espacio de talleres, muestra de entidades y artesanía musical en la explanada de la Casa de las Ciencias. La programación musical contará con la actuación de Benofán, el pasacalles de la Real Banda de Cadeiras Encartables y los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

La romería finalizará el domingo con un programa que combinará tradición y nuevas expresiones musicales. La Banda Municipal de Música de A Coruña actuará junto a Donaire, mientras que a lo largo de la jornada pasarán por los escenarios Pansenfron, Son Galaico, Herbamora, Mondra y el grupo irlandés Dervish, una de las formaciones de música celta más reconocidas a nivel internacional.

La Romería de Santa Margarida se consolida así como una de las grandes celebraciones de la cultura tradicional gallega y una de las propuestas más singulares del calendario estival de la ciudad, reuniendo cada año a miles de personas en torno a la música, la artesanía y el patrimonio cultural compartido.

Programa completo

Viernes 28 de agosto

18:00 e 19:00 horas - Planetario da Casa das Ciencias - PÄRBO (Begoña Riobó e Anxo Pintos) con visuales de Montse Piñeiro

21:00 horas - Anfiteatro de Santa Margarida – Gran Noite do Folclore: Aturuxo, Son d’aquí, Donaire, Xacarandaina e Cántigas da Terra.

Sábado 29 de agosto

11:30 a 14:30 horas - Explanada da Casa das Ciencias – Espazo participativo: obradoiros para distintos niveis e idades, mostra de entidades da cidade y muestra de artesanía musical

13:30 horas - Explanada da Casa das Ciencias – Actuación de Benofán

16:00 a 19:00 horas - Explanada da Casa das Ciencias – Espazo participativo: obradoiros para distintos niveis e idades, mostra de entidades da cidade y muestra de artesanía musical

19:30 horas - Explanada da Casa das Ciencias – Actuación de Real Banda de Cadeiras Encartables.

20:30 horas - Anfiteatro de Santa Margarida - Concertos de Unto Vello, Os Viqueiras e Alana.

Domingo 30 de agosto