Oleiros se prepara para un verano lleno de fiestas: todas las confirmadas en julio, agosto y septiembre

Oleiros, al otro lado de la ría de A Coruña, multiplica su población en verano y cada una de sus localidades celebrará sus fiestas desde ahora hasta finales de septiembre. La primera en hacerlo han sido Dexo y San Pedro de Nós, cuyas celebraciones acaban de concluir, y este fin de semana comenzará Dorneda. Prácticamente no habrá fin de semana de respiro hasta que las fiestas de Perillo cierren el verano y la Romaría de San Cosme de Maianca dé paso al otoño.

El verano festivo arrancó en junio con las fiestas de Dexo, celebradas los días 12, 13 y 14, y continuó en Nós, del 27 al 29 de junio. Ya en julio, Dorneda tomará el relevo con sus fiestas del 3 al 5 de julio, con música y gastronomía, mientras que Mera contará con dos citas: las Festas do Mar, del 17 al 19 de julio, y Santa Ana, los días 24, 25 y 26. El mes se cerrará con las fiestas de Lorbé, que se celebrarán del 30 de julio al 2 de agosto, con actuaciones de orquestas como Los Satélites o Marbella, y diferentes degustaciones gastronómicas.

Agosto concentrará algunas de las celebraciones más esperadas. Las fiestas de Oleiros serán del 12 al 16 de agosto, Santa Cruz celebrará sus fiestas del 20 al 25 de agosto e Iñás lo hará del 28 al 30. El calendario continuará en septiembre con Perillo, los días 5 y 6, y con la Romería de San Cosme de Maianca, prevista para el 26 de septiembre.

Además, la agenda municipal recoge el FestiNós, que tendrá lugar el sábado 4 de julio durante todo el día en la Finca Tenreiro, en Nós. Ese mismo fin de semana también figuran las fiestas de Dorneda, que se desarrollarán entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio en la Rúa da Aguia.

32 ediciones de Alfaroleiros

Uno de los grandes atractivos del verano será también Alfaroleiros, que alcanzará su XXXII edición del 6 al 10 de agosto en el Parque Luis Seoane de Santa Cruz. La feria reunirá a más de una veintena de oleiros y oleiras llegados de distintos puntos de España y Portugal, y contará con actividades paralelas como conciertos, espectáculos de magia, danza, poesía, cocina y barro, demostraciones de olería y música infantil.

El calendario cultural se completará con el XI Festival Rúa Ext-cénica, del 17 al 19 de julio, con espectáculos gratuitos para público familiar y adulto en plazas y parques de Santa Cruz y Santa Cristina. La programación incluirá circo, teatro, música infantil, danza contemporánea y conciertos.

Calendario de fiestas de Oleiros en verano de 2026