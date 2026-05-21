Este pueblo de 500 habitantes reunirá a París de Noia y Los Satélites en una gran fiesta este fin de semana

La temporada de verbenas está a punto de comenzar. Grandes formaciones como París de Noia y Los Satélites recorrerán este verano 2026 aldeas, pueblos y ciudades de las cuatro provincias gallegas con sus nuevas giras.

No obstante, antes del arranque de los grandes meses de fiesta y música, las orquestas ya están calentando motores con actuaciones programadas a lo largo del mes. Sin ir más lejos, este fin de semana se celebrará una gran fiesta en A Silva de la mano de París de Noia y Los Satélites.

París de Noia y Los Satélites en este pueblo de 500 habitantes

¿Sin planes para el fin de semana? Aprovechando el tiempo que se espera, pocas propuestas apetecen más que una verbena, y más aún si las encargadas de animarla son las orquestas París de Noia y Los Satélites.

En la parroquia de Rodís, A Silva (A Coruña) ya ultima la cuenta atrás para celebrar sus fiestas en honor al Espíritu Santo. La celebración comenzará el viernes 22 de mayo y se extenderá a lo largo de todo el fin de semana, hasta el lunes 25.

Precisamente, en esa jornada inaugural de las fiestas, los asistentes podrán disfrutar de una noche llena de música y ambiente festivo a cargo de la discomóvil CDC y la orquesta París de Noia, que presentará su última gira 'Va por ti'.

Al día siguiente, el sábado 23, será el turno de la orquesta Los Satélites, que compartirá cartel con la discomóvil Impacto y el DJ Nyan Boe. Pero eso no es todo: el domingo 24 habrá un pasacalles con la charanga BB+ y una verbena con la orquesta Atenas.

En este día los presentes podrán asistir a una misa solemne a las 13:00 horas, a la que le seguirá una procesión, y a una sesión vermú "infinita" con la charanga BB+. Además, habrá pinchos para recargar energías.

Finalmente, el lunes 25 se celebrará la V Comida Popular en honor al Espíritu Santo, una vez concluyan los actos litúrgicos de la jornada. La sesión vermú y de tarde correrá a cargo del trío Alborada, según informa la Comisión de Festas Espíritu Santo de A Silva.

Con una población aproximada de 500 habitantes, la parroquia de Rodís vivirá cuatro jornadas festivas en las que la música será la gran protagonista. Habrá actuaciones de orquestas destacadas, pasacalles y, por supuesto, también propuestas gastronómicas para los asistentes.