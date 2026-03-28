Coruña secreta: el puente centenario de la Gaiteira que desapareció en la década de los 60

Obras de canalización en el río Monelos en la década de 1960. Pantasmas de Oza

Con el paso del tiempo las ciudades van creciendo, los barrios cambiando y muchos de sus lugares desaparecen o quedan enterrados. En el caso de A Gaiteira, en A Coruña, además de un antiguo campo de fútbol, un puente se situaba sobre el río Monelos, siendo durante siglos un espacio fundamental en las comunicaciones de la ciudad más allá de su frontera, cuando colindaba con el también desaparecido concello de Oza.

Pese a su cercanía, este puente no es el mismo que todavía se ve en junto al parque Europa y que ahora es parte de la avenida de Oza. Este se situaba a unos 100 metros de distancia, en lo que ahora es el cruce de la calle Alcalde Marchesi y la de río Monelos, en un lateral del centro comercial.

Tampoco, debido a su nombre, hay que confundir este puente con el paso peatonal que se levantó en 1912 en la rotonda que ahora une Marchesi con la calle Posse. Esta estructura fue una de las primeras de hormigón de la ciudad y se levantó sobre la salida de la antigua Estación del Norte hasta su derribo en 1974.

Un puente sin origen conocido

El puente de la Gaiteira es mucho más antiguo. Tanto, que sus orígenes no están claros y algunas de las primeras referencias a él registradas son del siglo XVI, concretamente del 26 de junio de 1525, como recogió Isabel Martínez Barbeito en Notas de un archivo.

Tal y como explica el historiador Xosé Alfeirán, "o camiño da Gaiteira é moi antigo, era unha das saídas da cidade e tiña dous ramais. Un pasaba a Gaiteira e subía ao Montiño e Castrillón para despois enlazar con Eirís co camiño que viña de Monelos e outro subía a Gaiteira, ía aos Castros para chegar ás Xubias e cruzar a ría".

"Hubo más puentes, pero el de la Gaiteira es el más importante por su ubicación, que ya se aprecia en la cartografía antigua", apunta por su parte Amal Nnechachi Bounous, ingeniera que trabaja en una tesis doctoral sobre el río Monelos y que forma parte del proyecto Monelos River Revival - MonRiveR de la Universidade da Coruña.

Pese a su relevancia, no se conserva mucha documentación relativa a este puente.

Nnechachi explica junto a Teijeiro Mosquera en Arquitecturas Añoradas que estas citas del puente en documentos del siglo XVI se refieren a las reparaciones acometidas en el mismo, lo que indica que "es lógico que existiesen de antiguo, desde época indeterminada, ya que formaban parte del acceso a la ciudad". Precisamente, el Catastro de Ensenada lo sitúa como límite fronterizo de A Coruña en 1750.

Evolución con la ciudad

Hacia finales del siglo XVIII, dentro de los planes para construir el Arsenal de los Correos Marítimos de las Colonias recogidos por Miguel Ferro Caaveiro en 1778, el puente de la Gaiteira se puede ver de manera clara en mapas relativos a la primera canalización tras su relleno.

Plano de proyecto para construir el Arsenal. Miguel Ferro Caaveiro (1778) recogido por el proyecto MonRiveR. Biblioteca Nacional de España

Fue en esta época cuando el cauce natural del río, que desembocaba junto a lo que hoy en día es la Casa del Mar, se desvió para la construcción del edificio de Correos Marítimo, actual Fábrica de Tabacos. Era el año 1776.

Cerca de 130 años después, Eduardo Vila y Algorri ilustraba el alzado del puente en un documento de 1911 que conserva la Autoridad Portuaria. Solo faltaban unos años para su derrumbe.

Alzado del puente de la Gaiteira. Vila y Algorri, Eduardo, 1911. Autoridad Portuaria

Este se produjo en la década de 1960. Hasta 1986, momento en el que se inauguró el centro comercial de El Corte Inglés, se llevaron a cabo nuevos trabajos de canalización del río en una zona que vivía una rápida modernización.

En estas décadas, A Coruña pasaba por un fuerte crecimiento industrial con la construcción de nuevas fábricas como Aluminio de Galicia S.A. y Grafitos Eléctricos del Noroeste S.A., con una actividad que derivó en la contaminación del río Monelos y motivó su enterramiento.

Emilio Vega, vecino del barrio que ha recopilado parte de la historia de este río, recuerda que "había muchas fábricas de pescado, de envasado y conservas. Era una porquería el río. Yo tengo 75 años y me acuerdo de ir de niños a matar ratas al río, porque eran como conejos. Era un auténtico estercolero".

"Esa zona era la Gaiteira de Abaixo y estaba construida. Salías del puente y había casas a los dos lados", comenta también sobre aquella época.

Cruce entre alcalde Marchesi y Río Monelos, donde se ubicaba el puente de A Gaiteira. Concello de A Coruña

Hoy en día, nada queda de aquel puente que durante tantos siglos conectó A Coruña con el exterior.A modo de homenaje, desde las últimas obras de humanización y peatonalización en la zona, en el lugar donde una vez se erigía el puente ahora se pueden ver unas láminas azules en el suelo que marcan el recorrido del río Monelos.