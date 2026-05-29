Así es la habitación del segundo hijo que espera Ana Peleteiro: con vistas a la Ría de Arousa y mucha decoración

Ana Peleteiro ha vuelto a compartir con sus seguidores una parte muy especial de su embarazo, una etapa que está viviendo con mucha ilusión y felicidad. En esta ocasión, la atleta mostró en Youtube cómo será la habitación de León, el segundo hijo que espera junto a Benjamin Compaoré.

Como a la familia le queda poco tiempo en su actual vivienda, ambos decidieron aprovechar la habitación que hasta ahora pertenecía a Lúa, quien pronto se convertirá en hermana mayor. De este modo, evitaron hacer obras o realizar un gran gasto, apostando por una solución práctica y sencilla para preparar la llegada del bebé.

"Es una habitación temporal"

Interior de la habitación de León Youtube Ana Peleteiro

La atleta explicó que se trata de una habitación pensada para usar durante unos cinco o seis meses, por lo que decidieron aprovechar muchos de los muebles y objetos que ya habían utilizado con Lúa, así como no gastar demasiado ni hacer obras.

La habitación destaca por su amplitud y luminosidad. "El niño tiene vistas directamente a la ría de Arousa", comentó orgullosa, asegurando además que "es la habitación con mejores vistas de toda la casa, sin ninguna duda".

También destacó que "mantiene muy buena temperatura durante todo el año, tanto en invierno como en verano". Se trata de una habitación cuadrada y muy amplia, con un armario empotrado de dos metros cuadrados que sigue perteneciendo a Lúa.

Peleteiro explicó que prácticamente todo lo que aparece en la habitación puede encontrarse en tiendas y que el mobiliario elegido es de color nogal. Entre las piezas principales destaca una cuna con ruedas y evolutiva, pensada para moverla cómodamente. "Creo que dura hasta los 5 años, así que está muy bien".

La pareja decidió no pintar ni colocar papel pintado, por lo que optaron por decorar con globos para darle un toque más especial. Además, Ana personalizó una cómoda pintándola de azul atlántico: "Lo único que hice fue pintarla y cambiarle los tiradores". Sobre ella colocó espejos, relojes, cuadros y otros elementos decorativos.

La habitación también cuenta con una alfombra de pelo con cuadros blancos y granates, un sillón de lactancia balancín situado frente a la ventana -el mismo que utilizó con Lúa- y varias estanterías decorativas y cajas para guardar peluches y otros objetos.

Además, enseñó algunos accesorios que ya tienen preparados para la llegada de León, como la cuna colecho que estará en la habitación de la pareja, una cámara para vigilar al bebé, una mochila de porteo, una lámpara de luz roja y el sacaleches. Sobre este último confesó: "No sé si lo voy a utilizar,porque no sé si voy a hacer lactancia materna, ya sabéis que con Lúa tuve muchísimos problemas".