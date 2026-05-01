'Roomies', de la polémica en TikTok al teatro en A Coruña: "No se esperaban que fuera una obra"

Lo que empezó como una historia en TikTok acabará sobre un escenario en A Coruña. Roomies, la nueva obra dirigida por Laura Bello, ha conseguido algo poco habitual: hacer creer a miles de personas que sus personajes eran reales antes de revelar que todo formaba parte de una propuesta teatral.

El proyecto trata de acercar el teatro a una generación que apenas se siente interpelada por él. "No había nada de adolescentes para adolescentes y menos en teatro. Hay muchas series, pero no cuentan lo que de verdad nos importa", explica Bello.

La historia y las redes nacieron prácticamente al mismo tiempo. Mientras el guion tomaba forma, los personajes comenzaban a vivir en TikTok como si fueran personas reales. Y funcionó. "Vimos cosas en redes que parecían imposibles y la gente se lo creía. Probamos… y efectivamente cayeron", reconoce.

El experimento no tardó en crecer. Los perfiles superaron los 3.000 seguidores y generaron una intensa conversación. "Hemos tenido de todo. A un personaje le llegaron a desear la muerte y hubo muchos comentarios sobre el físico de una actriz", lamenta. Pero también hubo apoyo: "Había gente defendiendo que esas cosas no deberían decirse".

El giro llegó hace unos días, cuando el equipo anunció que Roomies era, en realidad, una obra de teatro. Lejos de frenar el interés, lo amplificó. "Hay gente que decía que se lo olía, pero muchos no se lo esperaban. Y otros simplemente quieren saber cómo acaba la historia", cuenta.

Una comedia generacional

Roomies es, en esencia, una comedia sobre la vida compartida en la veintena. Ocho personajes -siete compañeros de piso y un elemento sorpresa- conviven en un contexto reconocible para varias generaciones.

"Es una comedia de nuestra generación, para nuestra generación", resume Bello. En escena aparecen temas cotidianos: primeras relaciones, conflictos de convivencia, la presión de independizarse o las diferencias entre quienes acaban de salir del instituto y quienes ya rozan los 30.

Todo cambia cuando un apagón mundial -inspirado en el vivido en España- obliga a los personajes a dejar de escapar de sus problemas. "No pueden aislarse ni evitar hablar entre ellos, que era un poco lo que hacían", explica la directora.

El resultado es un relato coral en el que es difícil no verse reflejado. "No hay un protagonista claro. Son todos muy distintos y es complicado no identificarte con alguno", añade.

Del móvil al escenario

Aunque el universo de Roomies nació en redes, el salto al teatro no abandona del todo ese lenguaje. Uno de los personajes es influencer y la obra juega con esa frontera entre lo que se muestra y lo que se oculta.

Aun así, Bello matiza: "En el escenario son todo el tiempo personajes. Hay cosas que hemos contado en redes que no están en la obra y otras que sí".

El estreno será el próximo 9 de mayo, a las 20:00 horas, en el IES Rosalía Mera de A Coruña, con la intención de sorprender y, sobre todo, divertir. "Espero que se rían mucho y que se sientan identificados. Y que quieran volver al teatro", añade.

Una historia que continúa

Lejos de terminar con el estreno, Roomies seguirá creciendo en redes sociales y aspira a salir de A Coruña. "Nos gustaría llevarla a más ciudades y descubrir otras plataformas", señala Bello.

El proyecto, en el fondo, es un experimento sobre cómo contar historias hoy: "Vemos mucho Netflix y mucho TikTok, pero no nos atrevemos tanto con el directo. Queríamos cambiar eso". Y lo han hecho empezando por el principio, hacer que la ficción parezca real.