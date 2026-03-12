Estos son todos los planes que puedes hacer en Santiago de Compostela este fin de semana

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

El segundo fin de semana de marzo sonará en Santiago de Compostela al ritmo de tarchi, Chiquita Movida, Paul Collins y Océano Eskizo. ¿A cuál de ellas te has apuntado ya? Si no lo has hecho todavía date prisa, pues ya hay varios conciertos con entradas agotadas.

A lo largo de estos días tampoco faltarán los eventos que ya anuncian la llegada de la primavera, como el Serán de Primavera, o los eventos humorísticos de la mano de grandes cómicos como Touriñán, Perdomo y Joaquín Pajarón.

Conciertos del fin de semana

Chiquita Movida actuará en una sala Capitol que ya ha hecho Sold Out

El jueves 12 a las 21:00 horas será el turno de tarchi de presentar en la Sala Capitol su primera gira en solitario: evento canónico. Interpretará por primera vez en directo los temas de su nuevo álbum: recuerda que vas a morir, una oda a la vida.

El viernes 13 a las 21:30 horas se presentará Chiquita Movida en la sala Capitol, el nuevo proyecto del conocido rapero español Rayden, quien estará acompañado de Mediyama, Skiz Siete, Babe, Jhinny y Jona. La perfecta fusión entre acidez, energía y verdad. Las entradas ya están agotadas.

El sábado 14 a las 21:00 horas tendremos como protagonistas a Paul Collins -miembro fundador de The Nerves- y Océano Eskizo sobre el escenario de la Sala Capitol. Una cita imprescindible para todo amante del rock y el power-pop. ¡No te lo pierdas!

XXI MICE - Muestra Internacional de Cine Etnográfico

Cartel de la edición 2026 de la MICE de Santiago de Compostela

La 21.ª edición de la MICE se desarrollará a lo largo de esta semana. Ya iniciada este martes 10, seguirá con sus actividades hasta el domingo 15.

Los recintos que acogerán esta edición de la MICE son el Museo do Pobo Galego, el Teatro Principal, cines Numax y la Fundación Eugenio Granell.

El festival de cine cuenta con diferentes secciones y actividades especiales: Secciones Competitivas (Galicia e Internacional), una retrospectiva dedicada a Maddi Barber y hasta una masterclass con Damián Ucieda.

Si quieres conocer toda la programación de este festival no te olvides de consultar el siguiente enlace.

Espectáculo FilosoSidra de Joaquín Pajarón

El monólogo de Joaquín Pajarón, 'FilosoSidra', llega a la capital compostelana

El viernes 13 a las 21:00 horas el humorista asturiano Joaquín Pajarón aterriza en el Auditorio Abanca para presentar su monólogo FilosoSidra, una serie de reflexiones de un paisano en la barra que harán estallar a carcajadas a su público.

Durante todo este show, Pajarón hará lo que mejor se le da: darle vueltas a lo cotidano para así poder convertirlo en risa y complicidad.

¿Te apuntas? Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

Serán de Primavera 2026

Cartel de la edición de 2026 del Serán de Primavera en Santiago de Compostela

El sábado 14 a las 19:00 horas empezará la jornada con el serán miúdo, que dispondrá de diferentes juegos y actividades dedicadas a los más pequeños de la familia.

Una hora más tarde, a las 20:00 horas, empezará oficialmente el Serán de Primavera con las actuaciones de los grupos Colexiata do Sar y otras sorpresas que no dejarán a nadie indiferente.

Espectáculo Amoriños de Touriñán y Perdomo

El mejor humor gallego llega en formato First Dates con 'Amoriños'

El domingo 15 tenemos dos citas en el Auditorio de Galicia de Santiago con el nuevo show humorístico de Touriñán y Perdomo. La primera será a las 18:00 horas, mientras que la segunda tendrá lugar a las 21:00 horas.

Una vez más, Amoriños volverá a presentar situaciones amorosas de lo más absurdas que dejarán llorando de la risa a todo el público. El mejor First Dates a la gallega que te podrías imaginar. ¿No lo has experimentado todavía? Entonces, ¿a qué esperas?

Consigue tus entradas desde 16,74 euros en Ataquilla.com