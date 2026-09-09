Muere en Negreira (A Coruña) un trabajador que se cayó de un edificio en construcción

Un trabajador ha muerto este miércoles tras caer de un edificio en construcción en el municipio coruñés de Negreira. La víctima se precipitó desde el inmueble y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los hechos se produjeron alrededor de las 09:00 horas en una obra de la avenida de Santiago. El 112 Galicia recibió una llamada para avisar sobre el posible accidente laboral después de que el hombre se cayese del edificio en construcción.

Los servicios de emergencias movilizaron tanto a la asistencia sanitaria urgente como a la Policía Local y a la Guardia Civil, que envió una dotación al lugar para recoger toda la información necesaria para investigar lo ocurrido.

El equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó el fallecimiento de la víctima.