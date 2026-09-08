La jueza de Santiago, a favor de indultar al maquinista de Angrois por "razones de justicia y equidad"

La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ha informado favorablemente a la petición de indulto total de la pena de prisión para el maquinista del Alvia que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013. Así lo ha dado a conocer este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Francisco Garzón fue condenado a dos años y seis meses de cárcel como autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave. Subsidiariamente, la jueza informa favorablemente al indulto de la parte de la pena que excede de los dos años, lo que permitiría la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión.

La titular de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela destaca que el maquinista carece de antecedentes penales previos y recuerda que la responsabilidad civil "ha sido abonada, en su totalidad o prácticamente en su totalidad, en cuanto a las cantidades liquidadas, por QBE, aseguradora de RENFE, condenada como responsable civil directa".

La magistrada, además, señala que el penado "se encuentra actualmente jubilado de su actividad profesional, por lo que el pronóstico de que vuelva a delinquir es prácticamente nulo".

"Concurren razones de justicia y equidad para concederle el indulto solicitado, dado que la conducta delictiva se cometió por una imprudencia profesional grave, pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo en que el penado, como maquinista jefe, perdió la atención a la marcha del tren durante el tiempo en que mantuvo una conversación telefónica con el interventor sobre una cuestión profesional, pero que carecía de urgencia alguna en esos momentos, y coincidiendo con el paso del tren por un punto crítico de la vía que imponía una brusca reducción de la velocidad, que el penado no respetó", recoge el texto.

La jueza, además, señala que en la sentencia de instancia se consideró que, "sin perjuicio del reproche penal que merecía la conducta del penado", en la gravedad de lo ocurrido concurrían además de su conducta negligente otras circunstancias "atinentes a la deficiente señalización del tramo" en el que se produjo el descarrilamiento y de medidas de seguridad que podrían haber disminuido el riesgo del exceso de velocidad.

La magistrada destaca que dicha consideración no queda descartada por la sentencia de apelación, "aunque no se haya materializado en la condena de la única persona a quien se acusó como responsable de esas deficiencias en la vía".

La jueza, además, recordó "el profundo pesar del penado por el dolor generado a las víctimas y a sus familias", que "fue patente ya desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio": "Como alegan algunas de las víctimas a la solicitud de indulto -respecto de la que las víctimas que se han pronunciado lo han hecho mayoritariamente a favor-, la condena moral del maquinista será de por vida, cumpla o no la pena de prisión".

"En definitiva, aunque la pena de prisión cumpla su finalidad de prevención general para que la sociedad y las víctimas confíen en que la comisión de delitos no resulta impune, ninguna finalidad de prevención especial en cuanto a la necesidad de resocialización o de neutralización del riesgo de reiteración delictiva cumpliría, en este caso, respecto del penado", indica la magistrada en su informe.

El documento ha sido remitido, junto con el resto de la documentación recabada por el órgano judicial, al Ministerio de Justicia.

Ministerio Fiscal

El informe favorable al indulto de la jueza de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago se hace público cinco días después de conocerse que el fiscal jefe del área compostelana, Antonio Roma, está favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia. Así lo recoge un escrito del pasado 2 de septiembre, en el que el Ministerio Fiscal informa favorablemente sobre la concesión de un indulto parcial por "relevantes razones de justicia y equidad".

Este escrito de Fiscalía se dirigió al Juzgado de lo Penal número 2, que ha ratificado la opinión de Antonio Roma. La solicitud de indulto para Francisco Garzón, por otro lado, fue promovida por el sindicato de maquinistas (Semaf).

Precisamente, la semana pasada la magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ordenó, una vez decretada la firmeza, el inicio de la ejecución de la sentencia por el accidente de Angrois.