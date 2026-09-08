Se desprende parte de la fachada del Colegio Mayor San Clemente de Santiago

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha tenido que actuar este martes tras producirse varios desprendimientos en una de las fachadas del Colegio Mayor San Clemente, situado en el Campus Sur de Santiago.

El incidente se produjo en la fachada orientada hacia la avenida das Ciencias y afectó a parte de la cornisa y a elementos de la cubierta de uno de los balcones. Durante la caída, algunos de los materiales alcanzaron el balcón de la planta inferior, provocando a su vez el desprendimiento de tejas y otros elementos.

Hasta el lugar se desplazaron la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; el gerente de la institución, Juan Villoslada; y el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, con competencias en infraestructuras, Roberto Bande. También acudieron otros responsables universitarios y técnicos de la Oficina de Infraestructuras.

La situación ha llevado al equipo de gobierno de la USC a reiterar su petición de financiación a las administraciones públicas para acometer la rehabilitación del inmueble, cuyo proyecto está valorado en 5,6 millones de euros.

"Llevamos mucho tiempo reclamando financiación para la rehabilitación de este inmueble", ha señalado Bande, quien ha defendido la necesidad de preservar "no solo un edificio imprescindible para la comunidad universitaria sino también un patrimonio de gran valor histórico y cultural para la ciudad".

La zona permanece delimitada

Tras tener conocimiento del incidente, y en coordinación con el Concello de Santiago, se procedió a delimitar y vallar la zona afectada para impedir el acceso y garantizar la seguridad mientras se llevan a cabo los trabajos.

La Policía Local también se desplazó hasta el lugar y colaboró en el acordonamiento del entorno, una zona por la que transitan habitualmente numerosos miembros de la comunidad universitaria.

Por su parte, la USC trabaja en la retirada controlada de los elementos que presentan inestabilidad o que podrían provocar nuevos desprendimientos. También se está llevando a cabo el aseguramiento provisional de las partes afectadas de la fachada.

El equipo técnico de la Universidad, con la asistencia de los responsables de seguridad, realiza el seguimiento de estas actuaciones con el objetivo de dejar el entorno en condiciones de seguridad lo antes posible.

Una vez finalizados estos trabajos urgentes, los técnicos analizarán el alcance de los daños y determinarán qué intervenciones será necesario acometer en el edificio.