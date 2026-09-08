El Concello de Santiago alega contra la declaración como PIA del polígono de Lavacolla

El Concello de Santiago ha alegado contra el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Lavacolla, según ha explicado esta mañana el concejal de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás. El ayuntamiento considera que las obras del polígono industrial no deberían declararse como PIA, cuyo documento ha estado expuesto a declaración pública y ha recibido las alegaciones municipales.

Lestegás explicó que la actuación se realizará sobre una superficie de 561.567 metros cuadrados previstos en su mayoría en el PXOM para uso industrial. El PIA excluye terrenos de dominio público estatal que limitan con la A-54 e incorpora terrenos de suelo rústico de especial protección forestal que la memoria del proyecto no justifica, según el concejal de Urbanismo.

"Se non se xustifica o interese xeral de incorporar eses terreos de solo rústico de especial protección forestal, deberá manterse a delimitación do PXOM", indicó a este respecto Iago Lestegás, que señaló que en el PIA tampoco está justificada la expropiación como método para obtener los terrenos.

Respecto a la urbanización, el PIA debe garantizar la conexión adecuada del nuevo parque empresarial con las infraestructuras existentes. "O ámbito de actuación carece de servizos actualmente, polo que serán necesarios investimentos moi importantes por parte dos promotores para garantir o abastecemento de auga, o saneamento, o subministro de enerxía eléctrica e demais servizos básicos", indicó Lestegás.

El concello señala a este respecto que ninguno de estos aspectos está "suficientemente definido no documento que se aprobou inicialmente", por lo que ha alegado contra esta circunstancia al mismo tiempo que exige que se establezcan sistemas de drenaje sostenible que favorezcan la infiltración del agua de la lluvia en el terreno, "mellorando a xestión no ciclo da auga".

Iago Lestegás también ha hecho referencia a los accesos, ya que considera que las soluciones propuestas podrían ocasionar afecciones importantes en las vías municipales actuales, por lo que propone explorar otras alternativas.

"O documento non garante a integración paisaxística do parque empresarial. Non incorpora un estudo topográfico que permita avaliar, por exemplo, a visibilidade dende o Camiño Francés que atravesa o ámbito no seu bordo oriental e as dimensións das faixas verdes perimetrais que se dispoñen non son suficientes para mitigar o impacto visual sobre a contorna", añade el concejal, que lamenta que el documento no identifique elementos naturales como los manantiales.

Otra de las alegaciones presentadas por el Concello de Santiago es la referente a los usos: pese a que el uso general que se asigna al SUM-32, donde se ubica, es industrial, el PIA distribuye las parcelas en dos ordenanzas que permiten el uso comercial. "Isto preocúpanos moito e non imos permitir que se cambie de facto o uso global de industrial a terciario", ha advertido Lestegás.

"Os polígonos industriais e os parques empresariais deben reservarse para actividades que non se poden situar noutro lugar porque son incompatibles co uso residencial. E, non obstante, nos parques empresariais creados nas últimas décadas, temos o exemplo de Costa Vella e da Sionlla, abundan os establecementos terciarios dedicados á venda polo miúdo de alimentos e doutros artigos de primeira necesidade", añadió el edil.

Lestegás señaló durante su intervención que la concentración de actividades comerciales en zonas periféricas es uno de los factores, aunque no el único, detrás de la crisis del comercio de proximidad. Así, el concejal de Urbanismo señaló que limitar el uso de los terrenos al industrial es una forma de proteger el comercio de los barrios.

El edil, por último, ha cuestionado que se tramite la ordenación del ámbito a través de un PIA. "Non nos parece necesario tramitar unha actuación como esta a través dun proxecto de interese autonómico", añadió Lestegás, que ha pedido a la Xunta que tenga en cuenta la posición del ayuntamiento al ser el que mejor conoce el terreno.

Preguntado por los medios, el concejal de Urbanismo sí consideró que la ordenación del entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) debe ser declarada como PIA, algo que recibió ayer luz verde en el Consello da Xunta. Esto es así porque se trata de un equipamiento supramunicipal.

"O hospital é un equipamento supramunicipal que proporciona un servizo a moitos concellos da área sanitaria, non exclusivamente a Santiago, ao que se desprazan moitas persoas de fóra de Santiago que non teñen outras formas de acceder, porque o transporte público galego sabemos que é moi deficiente. E, por tanto, a figura de PIA é adecuada para un proxecto como este", señaló Lestegás.

El edil aclaró que no está en contra de la figura del PIA, aunque sí cuestiona muchos de sus aspectos. "Hai que ter coidado en como se utilizan estas figuras que son extraordinarias e reservalas para cuestións que son extraordinarias. E o desenvolvemento dun solo urbanizable non delimitado nun municipio pode facerse perfectamente a través dun plan parcial", concluyó el concejal de Urbanismo.