La Guardia Civil desmantela en Rois (A Coruña) un punto móvil de venta de drogas

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de distribución de sustancias estupefacientes en el municipio de Rois, en A Coruña, tras una investigación que se ha saldado con la detención de dos varones acusados de un delito contra la salud pública.

La actuación se enmarca en la fase de explotación de la operación Kaut, desarrollada por el Puesto Principal de Boiro y dirigida judicialmente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Padrón. Las pesquisas arrancaron a partir de diligencias anteriores vinculadas a la operación Patineta, en la que ya se había detectado actividad de venta de drogas en varios municipios de la comarca.

El trabajo de investigación permitió identificar a dos residentes en Rois que, según las indagaciones, utilizaban un vehículo para desplazarse diariamente por diferentes localidades y realizar la distribución de las sustancias de forma itinerante, con el objetivo de dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad.

Una vez recopilados los indicios suficientes sobre su presunta implicación en estos hechos, los agentes procedieron a su detención como supuestos responsables de un delito contra la salud pública.

Posteriormente, se llevó a cabo el registro de su domicilio, donde los agentes localizaron más de doscientas dosis de heroína listas para su distribución, una importante cantidad de marihuana ya preparada en dosis, así como dos armas de fuego cortas, una de ellas lista para su uso, además de munición para ambas.

A raíz de este hallazgo, a los detenidos también se les imputa un delito de tenencia ilícita de armas, procediéndose a la intervención de todo el material incautado.