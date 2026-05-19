Así será la nueva iluminación de la Catedral: reversible, integrada y respetuosa con el cielo nocturno

El Pazo de Raxoi fue el escenario esta mañana de la presentación oficial del proyecto ganador del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística "Compostela nocturna, mírame!" y que recayó en el estudio Intervento, con su propuesta "Hermes". En la presentación también se dieron a conocer los otros dos equipos finalistas: el estudio finés Valoa Design en segundo lugar, y el equipo liderado por Studio Piero Castiglioni, junto a Marco Petrucci y F&M Ingegneria. Ambos estudios participaron de manera remota en la que explicaron las ideas básicas de sus propuestas y en las que también tuvieron palabras de agradecimiento tanto de su valoración como del concurso en sí.

"Hermes" servirá de base para el nuevo modelo de iluminación monumental para el entorno de la Catedral y tendrá un plan piloto de la intervención en la Praza das Praterías. La propuesta alcanzó los 95 puntos sobre los 100, en donde el jurado consideró que se trataba de un plan completo, eficiente, respetuoso y viable, valorando especialmente que resolviese la iluminación ornamental sin instalar nuevos elementos sobre las cubiertas de la Catedral.

El concurso formó parte del Plan de Sostibilidade Turística de Santiago, impulsado por el Concello de Santiago, la Xunta de Galicia y el Gobierno Central, concretamente por el Ministerio de Turismo. El acto lo abrió la intervención del director de Axencia de Turismo, Xosé Manuel Merelles, quien mostró una "gran satisfacción" por ver como el proyecto se va desarrollando y puso en valor el jurado internacional y experto. "Se trata de impulsar la renovación del modelo turístico de Santiago, disponer de un sistema de inteligencia de turismo y sostenible, apostar por la diversificación, acercar calidad y variedad a la oferta y, por supuesto reforzar el Camino de Santiago" explicó Merelles, poniendo el foco también en el Año Santo que se celebrará el próximo año.

Para el director de Turismo es un "Plan perfectamente definido para las necesidades que tiene en la actualidad Santiago" y la nueva iluminación hará de Santiago "una ciudad más atractiva para las visitas de turistas y peregrinos y, por supuesto, va a marcar un punto de inflexión para el desarrollo turístico de la ciudad" ofreciendo un turismo "más sostenible" en el que las actividades turísticas y el bienestar de la ciudadanía "sean compatibles". "Esperemos que sea todo un éxito y que Santiago pueda lucir de los mejores alumbrados histórico del mundo", concluyó.

A continuación, tomó la palabra la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien recordó como fue un 24 de junio del año pasado cuando se hacía la presentación pública del concurso: "é unha data especial na que se ilumina toda a cidade, na que se ilumina unha noite que é mítica e que ten un arraigamento moi importante no noso imaxinario popular, unha noite na que é necesario tamén que brille esa luz das cacharelas, está a facernos imaxinar e soñar como pode ser a nosa cidade".

La regidora continuó explicando que era "fundamental" que los equipos que se presentaban al concurso tenían que tener la "visión interdisciplinar", también en el jurado a quien le agradeció su trabajo e implicación. Sanmartín señaló que los proyectos tenían que ser "innovadores e respectuosos" con el patrimonio monumental y con la transición ecológica del sector turístico.

De igual modo, apuntó al "reto importante" que vendría a continuación, en una segunda fase: el desarrollo y su aplicación "in situ" en el lugar escogido, "como proposta piloto esa Praza das Praterías, para ver como a luz utilizada é quen de poñer en valor a beleza da arquitectura monumental sen poñer en risco a beleza da noite".

La alcaldesa finalizó su intervención deseando que sea esa "iluminación nocturna un atractivo máis para as persoas que temos a fortuna de vivir en Compostela, para as persoas da nosa comarca, que tamén se queiran achegar a vivir unha experiencia nocturna en Compostela". "É tamén un atractivo importante para todas as persoas que nos visitan, para todas as persoas que chegan e que queiran incrementar o espazo de estadía, de presenza e de emocións, de intensidades vividas nunha cidade que tamén brilla pola noite", sentenció.

"La iluminación como un lenguaje"

Miguel Ángel Lorite, del estudio Intervento, recogió el primer premio por su propuesta "Hermes" y dio algunas pincelazas de cómo será la futura iluminación. En primer lugar, Lorite destacó la importancia de la convocatoria de este tipo de concurso en donde "en los últimos siete u ocho años no hubo más que tres", la Catedral de Burgos, la de Plasencia y, ahora, la de Santiago, "es de agradecer que nos tomen en serio a la gente que hacemos estas cosas". De igual modo, resaltó el jurado como "el primer jurado de esta calidad que vi en toda una trayectoria profesional".

La propuesta "Hermes" viene de ese dios griego que se ocupaba del comercio, de los viajeros, de los ladrones y de ser el encargado de llevar al inframundo a determinadas almas, "de ahí viene esa palabra hermenéutica que yo siempre utilicé muchísimo: el arte de traducir con luz", explicó Lorite, "con el lenguaje de la iluminación, intentar ver cuando no hay esa luz".

Destacó que su proyecto hizo mucho hincapié en la "reversibilidad", algo "esencial", "somos conscientes de que después de nosotros vendrán otros, y lo que queremos dejarles es que: si aquellos no tocaron, nosotros tampoco". En ese sentido, explicó que durante el día, "cuando mejor se puede contemplar un monumento", no se vea nada ajeno a la historia de ese monumento.

En segundo lugar, puso en valor la "conservación de la imagen", "nosotros estamos utilizando un soporte que está ahí, histórico, y le estamos faltando al respecto de alguna manera cuando con la luz alteramos sus proporciones u ofrecemos una imagen que no es realista". Así, añadió la importancia del proyecto en considerar no solo un monumento, sino las plazas y la contorna de la Catedral de Santiago.

De igual modo, comentó el "grado de libertad y la preservación del cielo nocturno", "no hay nada comparable al cielo nocturno que creáramos los humanos" y entiende la iluminación ornamental "como un lujo".

Es decir, su proyecto se basa en una interpretación de la morfología urbana y de la historia constructiva, concibiendo la luz como una capa más del espacio; integrada, reversible y respetuosa con la percepción nocturna.

La iluminación se estructurará mediante una jerarquía en la que los elementos principales reciben una presencia gradual y controlada, mientras que los secundarios mantienen niveles más bajos, favoreciendo transiciones suaves.

La propuesta presta atención a la continuación visual entre plazas y tránsitos, ofreciendo "un paseo nocturno, especialmente a la gente que vive aquí". El resultado es un paisaje nocturno equilibrado, comprensible y sostenible, en la que la iluminación actúa como una herramienta de interpretación y conexión, contribuyendo a una relación más consciente entre el patrimonio, la ciudad y la noche.

Exposición en Casa do Cabido

Tras la entrega de premios, se inauguró en la parte de abajo de la Casa do Cabido, en la Praza das Praterías, la muestra que explica el proceso y resultado del certamen.

Se trata de una exposición compuesta por nueve paneles en los que se describe el proceso del concurso, contextualizando los orígenes de la iluminación artificial en la ciudad, explicando el procedimiento escogido, la configuración y el trabajo del jurado y los diferentes criterios evaluados.

Exposición en Casa do Cabido Quincemil

Todas aquellas personas que deseen asistir podrán hacerlo en visitas guiadas los días 21, 26 y 28 de mayo a las 18:30 horas, sin necesidad de inscripción previa hasta completar aforo.

Posteriormente, la exposición se trasladará a la Casa das Asociacións de Cornes, del 1 al 8 de junio. En ese caso, está previsto realizar dos visitas guiadas gratuitas el martes 2 de junio en turno de mañana (12:00 horas) y tarde (18:30 horas).