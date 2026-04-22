López Campos, sobre los tubos de las gárgolas de Santiago: "Hay un rechazo más que justificado"

Técnicos de la Xunta rechazan los tubos colocados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, que han generado polémica en la última semana, aunque un informe que ellos mismos habían elaborado sobre el proyecto recogía la colocación de lanzas estudiando este aspecto de "forma específica".

La actuación, enmarcada en la obra de modernización del Parador de Santiago, ha generado el rechazo de asociaciones vecinales y la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), que defiende que "no dialoga con la arquitectura" del espacio.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha pedido este miércoles en declaraciones a los medios encontrar una solución que "compatibilice la parte funcional con la estética". La reforma, que depende de Turespaña (adscrito al Ministerio de Industria y Turismo), contó con la "supervisión" de la Xunta.

El informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que daba autorización a las obras señalaba algunos aspectos que era preciso estudiar en detalle. Uno de ellos era la solución a las humedades en la fachada, provocadas por la caída del agua sobre la piedra, ante lo que mencionaba la colocación de lanzas.

"Pero lo que establecía era que había que analizarlo pormenorizadamente con un documento específico para encontrar la mejor solución; no solo desde el punto de vista arquitectónico y funcional, sino también desde el estético", ha matizado este miércoles en conselleiro de Cultura.

Esta documentación "nunca se llegó a remitir", según López Campos. La Xunta, una vez saltó a la voz pública la polémica, remitió un escrito al Ministerio para aclarar la solución adoptada y en el que ya expresaba este rechazo.

"Creo que es claro y rotundo que hay un rechazo más que justificado a la solución técnica adoptada y, como el propio informe [de la Xunta] recogía hay que analizar pormenorizadamente cuáles son las soluciones que se van a adoptar", señaló López Campos.

La Xunta se reunirá esta semana con el arquitecto encargado de la rehabilitación para encontrar "una solución técnica adecuada, idónea y funcional" que sea satisfactoria estéticamente. En todo caso, no existe ningún "daño estructural irreparable o que sea irreversible": "Cualquier cuestión que se pueda hacer a partir de ahora es fácilmente subsanable y lo que tenemos que buscar es la mejor solución".

López Campos, en todo caso, ha pedido durante su visita a la Biblioteca Pública Ánxel Casal "no obviar" el problema "mayor", que son las filtraciones de aguas en el edificio: "Entendemos que hay soluciones adecuadas que permitan compatibilizar esa parte más funcional con la estética".

Turespaña

Turespaña invierte 24,7 millones de euros en realizar trabajos de conservación, restauración y mejora en los paradores de Baiona, Ferrol, Monforte de Lemos, Santo Estevo, Vilalba y Santiago de Compostela. Este último cuenta con un Plan Director de Conservación desde 2022.

Preguntado por Quincemil, el organismo ha señalado que todos los proyectos han sido redactados por equipos técnicos especializados en patrimonio cultural y han seguido la tramitación administrativa correspondiente, incluyendo su aprobación por las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia y los ayuntamientos implicados.

Las actuaciones, además, "han sido diseñadas y ejecutadas por equipos multidisciplinares especializados" ajustándose a los principios internacionales de conservación del patrimonio: mínima intervención, reversibilidad, compatibilidad de materiales y conservación preventiva.

La obra en el Hostal dos Reis Católicos tiene un presupuesto de 14 millones de euros y se divide en dos fases: la primera, en la Capilla Real, terminó en 2023 y permitió validar técnicas de conservación para otras partes del edificio; la segunda es la que está actualmente en marcha.

De esta forma, la segunda fase (que está previsto que termine en mayo) incluye la restauración de fachadas, los patios históricos de

San Juan y San Marcos, la lonja, actuaciones de drenaje y la implantación de iluminación monumental.

"Las intervenciones contemplan la limpieza de elementos pétreos, la mejora de su conservación frente a la humedad, la recuperación de espacios históricos y su puesta en valor para el visitante", concreta Turespaña en un comunicado. Esto es: la actuación en las gárgolas.

A este respecto, el Gobierno defiende que las opciones y soluciones del proyecto "son fruto de un riguroso estudio por parte de sus responsables que contempla la conservación a futuro, la compatibilidad de materiales y la mínima intervención, alineados con los estándares nacionales e internacionales en materia de conservación, reforzando su calidad y solvencia".

Así, Turespaña señala que las actuaciones realizadas en el Hostal dos Reis Católicos, entre ellas la colocación de los tubos en las gárgolas, responden a una mínima intervención al mismo tiempo que se garantiza la conservación del inmueble en el futuro. Sobre si ha valorado otras opciones, no se ha pronunciado.