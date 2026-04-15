Denuncia el robo de una cámara en su estudio en Santiago: "Ya lo tenían todo estudiado"

Julia lleva casi 60 años detrás del mostrador y detrás de la cámara en su estudio Fotos Sandine, en el número 23 de la rúa do Vilar. A sus 93 años, sigue sacando las mejores sonrisas y caras de sus clientes cuando le piden fotografías. Sin embargo, este martes cuando entró en el espacio para sacar una foto a uno de sus clientes se encontró que no tenía su máquina de trabajo: su cámara.

Según la fotógrafa, tuvo que ser entre las 19:30 y las 20:00 horas del lunes, justo antes de que cerrara el local. "A las siete y media yo fui a hacer una foto", recuerda Julia a Quincemil, "cerré todo bien cerrado y a la mañana siguiente la máquina ya no estaba".

La fotógrafa denunció el robo a la policía y comenta que "ya lo tenían todo estudiado", sabiendo "perfectamente" donde estaba la cámara de fotografía. "Cosas que pasan" lamenta la dueña del estudio de fotografía que ahora mantiene cerrado el espacio en donde habitualmente saca las fotos.

Rememora cuando a principios del año 2000 también sufrió un hurto, pero de mayor nivel cuando entró "un chico joven con un cuchillo" y le dijo a Julia "señora, tranquila, usted no se mueva. Yo ya miré una máquina ahí que me gusta y la voy a coger" y la dueña no podía hacer más que "abrí, se la di y marchó". "Tenía tal miedo que no tenía más que alargar la mano y tenía la alarma al lado, pero no me moví con el miedo", recuerda. Un suceso que le quedó "grabado" y cuando su hijo abre la puerta con fuerza del pequeño rincón en donde se encuentra a diario Julia "después de todos estos años, el cuerpo aún tiene miedo".

"No hay seguridad"

Hosteleros de la zona lamentan la inseguridad que están viviendo estos últimos meses en la zona, especialmente en la Praza do Toural con peleas continuas y hasta consumo de drogas en la calle. "No hay seguridad", lamentan desde un restaurante próximo de la zona, "cogen la tapa que tengas en la terraza, las monedas o delante del cliente meten ya la mano".

"Esta calle ya no es lo que era, hay broncas constantes" y critican que la policía "no hace su trabajo" en la zona. "Se montan peleas, cogen botellas, se pinchan con niños delante..." denuncian.