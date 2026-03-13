La Semana Santa de Santiago se celebrará entre el 27 de marzo al 5 de abril Cedida

La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, el arzobispo de la Diócesis de Santiago, Francisco José Prieto, y la presidenta de la Xunta das Confrarías, María Elena Bernárdez, presentaron esta mañana en el Pazo de Raxoi el programa de Semana Santa de Santiago, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en el año 2018.

Según destacó la edil de Turismo, la Semana Santa es un espejo para la presentación de Santiago como un destino abierto, que no depende de un tipo de turismo específico, sino que cuenta con múltiples atractivos para dirigirse a diferentes tipos de turistas.

Desde la corporación municipal también se destacó el esfuerzo de la Xunta das Confrarías para que la Semana Santa de la ciudad pueda seguir creciendo cada año. Tal y como señaló Louzao, el objetivo de este programa es promocionar tanto las procesiones como los actos litúrgicos que tendrán lugar como las múltiples actividades que se desarrollan en Compostela durante estas fechas.

Un programa pensado para todos los públicos

Entre el Viernes de Pasión, 27 de marzo, y la Dominica in Albis, 12 de abril, las 11 cofradías de la ciudad organizarán 17 procesiones por las calles de Santiago.

Como novedad destacada este año, el programa incluye por primera vez un plan alternativo en caso de lluvia, mayoritariamente actos en el interior de las iglesias de cada cofradía, de modo que ningún fiel ni visitante se puede quedar sin participar en la celebración.

De igual modo y como novedad, el programa presta atención este año al acompañamiento musical de los desfiles procesionales.

Bandas de tambores, gaitas y cornetas propias de las confradías se alternarán con agrupaciones como la Banda Municipal de Música de Santiago, la Banda Municipal de Ribadumia o la Banda de guerra de la BRILAT, entre otras.

Una iniciativa que, tal y como indicó Elena Bernárdez, busca dar visibilidad y reconocimiento a una parte tan importante de las procesiones.

Música, cultura, gastronomía y naturaleza

Además del culto y la liturgia, el programa detalla los horarios especiales de apertura de más de veinte iglesias monumentales de la ciudad, ofreciendo la oportunidad de visitar espacios habitualmente cerrados o de acceso restringido.

También se integra el ciclo "De Lugares y Órganos", que desde 2026 pone en valor el patrimonio organístico de la ciudad.

Iniciativas como la Festa da Uña de San Lázaro, los recorridos naturales, bajo el nombre "Santiago Natural, o las rutas de muralismo y arte urbano, que se incorporan por primera vez al programa, añaden nuevas dimensiones a la oferta cultural de la Semana Santa y convierten barrios periféricos en nuevos focos de atracción para los visitantes.