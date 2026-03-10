El precio del combustible en alza en Santiago: el diésel sube 30 céntimos en la última semana

La guerra en Oriente Medio ya tiene sus efectos en los bolsillos de los vecinos de Santiago a poco más de una semana de que diera comienzo el conflicto bélico. La escalada de precios de la gasolina continúa avanzando a precios desorbitados, llegando a superarse los 1,7 euros por litro en gasolina en casi la mayoría de gasolineras de la capital gallega, lo que supone un aumento de 20 céntimos respecto a la semana anterior.

Una de las gasolineras más baratas Plenergy, situada en la Vía Nóbel, en el Polígono do Tambre, ha acusado un aumento de casi 25 céntimos, pasando de 1,355 euros el litro a 1,589 euros en comparación con la última semana.

La situación del precio del diésel es todavía peor. En la última semana ha pasado de costar 1,569 euros el litro a los 1,869 el litro que marcan hoy muchas gasolineras, lo que supone un aumento de 30 céntimos y gastar casi 100 euros en llenar el depósito.

El precio del petróleo Brent, la marca referencia en Europa, ha bajado en las últimas horas un 16%. Ayer el barril estaba a 108,92 dólares, mientras que hoy se quedaba en 91,06 dólares. Esta bajada podría suponer estabilizar los precios de los combustibles, pero no de manera inmediata.

Si un conductor particular ha notado la subida, uno de los colectivos a los que más les está afectando este aumento de precios es a taxistas, repartidores o transportistas. Ángel, un taxista de Santiago, recuerda a Quincemil que los taxistas no pueden subir el precio de sus tarifas ya que están estipuladas tanto por la Xunta de Galicia como por el Concello de Santiago. Sin poder aumentar sus precios, esto se traduce "en menos beneficio". "No podemos hacer nada más que aguantar", dice Ángel, que espera que si no llega a estabilizarse el precio de la gasolina, "necesitaríamos alguna ayuda para sobrevivir".