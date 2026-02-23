El mes de febrero se despide de Santiago de Compostela con buen tiempo

Tras dos meses donde el sol era más un sueño que una realidad, Santiago de Compostela vivió sus primeros días soleados durante este fin de semana donde las terrazas y parques de la ciudad se llenaron de gente para disfrutar de un poco de vitamina D.

Durante la jornada de hoy, la ciudad vivirá un día que se acerca más al tiempo primaveral que al invernal, con cielos despejados y temperaturas máximas que rondarán los 20 grados. Las mínimas,en cambio, marcarán los 4 grados.

La llegada de las lluvias está prevista para mañana, martes, y miércoles, pero de poca intensidad y con la alternancia de cielos con nubes y claros. De esta manera, habrá precipitaciones el martes a última hora del día y las lluvias podrían abandonar la capital gallega ya durante la tarde del miércoles.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con ascenso moderado en las mínimas, que oscilarán entre los 8 grados, y un descenso notable de las máximas, que pasarán de los 19 grados de hoy a marcar sobre los 13 grados.