Ferrol recupera la emblemática Fonte da Fama tras los trabajos de rehabilitación

Ferrol ha recuperado la emblemática Fonte da Fama tras finalizarse los trabajos de restauración de este singular monumento, ubicado en la explanada próxima a la puerta del Parque del Arsenal Militar, La actuación se enmarca dentro del proyecto que busca integrar de nuevo el recinto militar con la ciudad.

La concejala de Urbanismo, Blanca García, informó que "la intervención tuvo como finalidad principal frenar el proceso de deterioro que afectaba al monumento, mejorar su estabilidad estructural y recuperar su apariencia", logrando poner nuevamente en valor los elementos patrimonialmente únicos que lo conforman.

La Fonte da Fama se encuentra en su emplazamiento actual desde 1958. Hasta ese momento, presidía la Porta do Dique, uno de los espacios históricos más representativos del vínculo entre Ferrol y la construcción naval.

Vinculada al célebre ingeniero naval Julián Sánchez Bort, la pieza forma parte del programa monumental de la Ilustración borbónica. Construida en granito del país, piedra caliza y bronce, responde a un estilo barroco tardío de transición al neoclasicismo y cuenta con unas dimensiones de 187 x 187 x 780 centímetros.

La Fonte da Fama tras su restauración Concello de Ferrol

Limpieza y preservación patrimonial

Los trabajos de conservación y restauración han corrido a cargo de Clotilde Lemoine y Francisco González Manso, enfocándose en la recuperación material y la preservación de sus valores históricos y estéticos. La intervención incluyó una limpieza profunda de la suciedad acumulada para devolver la legibilidad visual al conjunto y actuar sobre los principales agentes de deterioro.

Concebida en el siglo XVIII como una fuente ornamental y conmemorativa dentro del plan para convertir a Ferrol en base estratégica de la Armada Española, la pieza reúne arquitectura hidráulica, escultura alegórica y heráldica estatal. El conjunto cuenta en su cara sureste con una pequeña fuente con el relieve de una cabeza de león de la que antaño brotaba agua, mientras que la cara noroeste luce el escudo del Reino de Galicia. En la cara sudeste se ubica el blasón de España, que constituye el núcleo simbólico más complejo del monumento, conviviendo con la sección suroeste donde se representa el emblema de la Marina y la Real Armada Española. El recorrido heráldico lo completa la cara nordeste con el escudo de Ferrol, símbolo de la identidad urbana y su vínculo con el ámbito militar. En la cúspide corona la obra la figura alegórica de la Fama, moldeada en bronce sobre una esfera de granito como representación de la memoria y la proyección pública de los hechos dignos de ser recordados.

La rehabilitación de esta fuente se enmarca dentro del proyecto Abrir Ferrol ao Mar que avanza con los trabajos de demolición en el tramo de muralla entre la Porta de Enfermería y Porto Chico.