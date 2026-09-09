Ferrol aprueba su primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales para proteger a sus trabajadores

Imagen de la reunión del comité de seguridad y salud. Concello de Ferrol.

El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado por primera vez un Plan de Prevención de Riesgos Laborales destinado a reforzar la seguridad y la salud de las personas que trabajan para la administración municipal.

La aprobación definitiva tuvo lugar este miércoles durante la reunión del Comité de Seguridad y Salud, presidida por la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo.

El nuevo plan pretende integrar la prevención de riesgos laborales en todos los sistemas de gestión del Ayuntamiento, tanto en el conjunto de sus actividades como en los diferentes niveles jerárquicos de la organización. El objetivo es avanzar hacia unas condiciones de trabajo más seguras, saludables y satisfactorias y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de accidentes laborales.

La iniciativa también busca consolidar una cultura preventiva dentro del Ayuntamiento, fomentando la participación y la concienciación de los trabajadores sobre la importancia de la seguridad y la salud en el puesto de trabajo. La intención es anticiparse a los posibles riesgos, evitarlos cuando sea posible y reducir sus consecuencias.

Un nuevo reglamento para el Comité de Seguridad y Salud

Durante la misma reunión también se aprobó definitivamente el nuevo Reglamento del Comité de Seguridad y Salud, que sustituye al anterior, vigente desde 1998. Según el Gobierno municipal, aquel documento no regulaba de forma suficientemente clara el funcionamiento de este órgano.

Los representantes sindicales que participaron en el Comité de Seguridad y Salud valoraron positivamente la aprobación tanto del nuevo reglamento como del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Estas medidas se suman además a los planes de formación específica que el Ayuntamiento está desarrollando para distintos colectivos municipales. Entre junio y septiembre, recibieron formación 60 socorristas que trabajan en los servicios de salvamento de las playas, 25 bomberos, nueve trabajadores del área de Obras y siete empleados del área de Cementerios.