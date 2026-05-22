Muere un motorista tras colisionar con un coche en San Sadurniño (A Coruña)

Un motorista ha fallecido en la tarde de este viernes tras sufrir una colisión contra un coche en el municipio coruñés de San Sadurniño, en un accidente registrado en la carretera de As Calvelas, a su paso por la parroquia de Santa Mariña do Monte.

El 112 Galicia recibió el aviso en torno a las 19:00 horas a través de la llamada de un particular que se encontraba en el lugar del siniestro. Según trasladó al servicio de emergencias, el hombre se encontraba inconsciente tras haber salido despedido después de impactar contra un turismo, por lo que se activó de inmediato un amplio operativo de asistencia.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Civil de Tráfico, así como efectivos de los Bomberos do Eume, que colaboraron en las labores de atención y aseguramiento de la zona.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista y únicamente pudieron certificar su fallecimiento en el lugar del accidente.

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión, mientras continúan las diligencias para determinar las causas del siniestro.