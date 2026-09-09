Volotea empezará a operar las cinco nuevas rutas en el aeropuerto de A Coruña a partir de noviembre

Un avión de Volotea en la pista del aeropuerto de A Coruña. Cedida

El aeropuerto de Alvedro afronta la próxima temporada de invierno con una importante novedad en su mapa de conexiones. Volotea volverá a operar en el aeropuerto coruñés con cinco rutas, la mayor programación de la compañía en A Coruña hasta la fecha. La aerolínea recuperará tres destinos que ya había operado anteriormente y estrenará otros dos.

En concreto, Volotea conectará A Coruña con Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante. La programación llega después de los buenos resultados registrados por las rutas de Málaga y Valencia durante la pasada temporada y del interés que la compañía había mostrado por reforzar su presencia en Alvedro, tal y como informa la plataforma Vuela Más Alto.

Sevilla vuelve a Alvedro tras el parón de la pandemia

Uno de los principales cambios será el regreso de Sevilla, una conexión especialmente demandada por los usuarios del aeropuerto coruñés. La ruta llegó a convertirse en una de las más importantes de Alvedro antes de la pandemia, cuando era la cuarta conexión con mayor número de pasajeros, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Londres.

En 2019, su último año completo de funcionamiento antes de la pandemia, 88.021 pasajeros utilizaron esta ruta, según los datos recogidos por Vuela Más Alto.

La conexión con la capital andaluza comenzará el 7 de noviembre, con hasta cuatro frecuencias semanales. Además, la programación contempla que el número de vuelos pueda aumentar progresivamente durante el segundo año del acuerdo firmado entre Volotea y el Ayuntamiento de A Coruña.

El regreso de Sevilla supone también recuperar uno de los destinos que había quedado pendientes en Alvedro después de la pandemia. Vueling, que operaba anteriormente esta ruta, no llegó a recuperarla.

Málaga y Valencia regresan tras sus buenos resultados

Volotea también volverá a operar las rutas con Málaga y Valencia, dos conexiones que habían dejado de estar disponibles durante unos meses pese a los buenos niveles de ocupación registrados.

Ambos destinos contarán inicialmente con hasta tres vuelos semanales. La programación será incluso algo superior a la contemplada inicialmente en el convenio, ya que la compañía incorporará frecuencias adicionales durante determinados periodos de temporada en los que dispone de capacidad en sus aviones.

De esta forma, la aerolínea aprovecha los huecos disponibles en sus rotaciones para reforzar dos rutas que han demostrado tener demanda entre los pasajeros de Alvedro.

Bilbao también recupera sus vuelos

El quinto destino recuperado será Bilbao, una ruta que Volotea ya había operado en A Coruña hasta su suspensión en enero de 2024.

Los vuelos con la ciudad vasca regresarán el 6 de noviembre, con dos frecuencias semanales.

La conexión permitirá recuperar además una ruta especialmente interesante para los desplazamientos entre Galicia y el País Vasco, tanto por motivos turísticos como profesionales.

Alicante, nuevo destino regular desde A Coruña

La gran novedad será, sin embargo, Alicante. Volotea incorporará por primera vez este destino a su programación regular desde Alvedro, después de que la posibilidad de establecer esta conexión hubiese aparecido en diferentes ocasiones.

La ruta tendrá también un componente turístico y empresarial, dado el movimiento de viajeros entre A Coruña y la provincia de Alicante y la presencia de empresas con intereses en ambos territorios.

Los primeros vuelos están previstos para el 2 de diciembre, con dos frecuencias semanales. Además, Alvedro será el único aeropuerto gallego desde el que Volotea ofrecerá esta conexión directa con Alicante.

Más de 185.000 asientos el primer año

La apuesta de la aerolínea supondrá un salto importante en la actividad de Volotea en A Coruña. El programa previsto contempla más de 1.000 vuelos anuales y una oferta mínima de 185.400 asientos durante el primer año. La cifra crecerá durante el segundo ejercicio completo del acuerdo, cuando la compañía prevé alcanzar al menos 203.040 plazas.

El incremento estará especialmente vinculado al refuerzo de Sevilla y Alicante, que aumentarán sus frecuencias progresivamente.