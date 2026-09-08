A Coruña y Vigo, unidas por una tasa a la estancia turística que aplican con diferencias

Turistas en la Marina de A Coruña con un crucero atracado en el puerto. Quincemil

Dos ayuntamientos gallegos gobernados por el PSOE, A Coruña y Vigo, aplican la tasa turística, un recargo municipal que grava las pernoctaciones de viajeros en hoteles, viviendas de uso turístico (VUT) y otros alojamientos, así como las escalas de cruceros. Además de A Coruña desde septiembre de 2025 y Vigo a partir del próximo 1 de octubre, Santiago, con diferente color político (BNG), impone este tributo.

La principal diferencia entre las tasas turísticas de las ciudades más grandes de Galicia está en el importe del recargo: en A Coruña, como en Santiago, es de entre 1 y 2,5 euros por persona y día, según la categoría de establecimiento, aplicables solo durante las primeras cinco noches de estancia; en Vigo, de entre 0,80 y 2 euros, aunque solo las dos primeras noches hasta el 1 de julio de 2027.

El Gobierno de Abel Caballero, que este lunes aprobó la tasa en el Pleno pero se mostró reticente cuando empezaron a aplicarla las otras dos urbes gallegas, cargará el impuesto a un máximo de cinco noches a partir de esa fecha de mediados del próximo año.

Las tasas más altas en cada ciudad se imponen a los hoteles de cinco estrellas, cinco superior y cuatro estrellas superior (2,5 y 2 euros). Bajan a 2 y 1,60 euros a hoteles de cuatro estrellas, tres, dos superior y dos. Los usuarios de VUT deberán pagar 1,60 euros por noche en Vigo y en A Coruña abonan 2 euros.

Turistas pasean por el centro de A Coruña. Quincemil

A los alojamientos de dos, una y una estrella superior y a las pensiones les corresponden un importe de 1,20 euros en Vigo, frente a los 1,5 euros en la ciudad herculina.

Las cuantías más bajas son las de las pernoctaciones en albergues, campings, establecimientos de turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas: 1 euro en A Coruña y Santiago, 0,80 euros en Vigo.

Los cruceros no empezaron ni empezarán a cobrar la tasa a sus viajeros hasta más adelante: en el puerto de A Coruña las navieras lo hicieron desde el 1 de enero pasado (1,5 euros por persona y día) y en Vigo lo harán a partir del próximo 1 de julio (1,20 euros).

Excepciones casi comunes

Hay colectivos o sectores que estarán liberados de abonar la tasa turística, según recogen las propuestas de cada ayuntamiento. Ni en A Coruña ni en Vigo la pagarán, entre otros, los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65%, deportistas federados que participan en competiciones oficiales, desplazados por motivos sanitarios o por estancias sufragadas por programas sociales, o quien se aloje en albergues públicos gestionados por la Xunta.

En A Coruña también estarán exentos los participantes en congresos que se celebren en la ciudad y los profesores de universidad que acudan a impartir cursos oficiales, en ambos casos si pernoctan menos de cinco noches.

"Un impuesto sin consenso"

El apoyo político a esta medida tributaria no ha sido unánime. En A Coruña, la tasa turística la respaldó el BNG, que la promovía en Santiago, y la rechazó el PP. En Vigo, nacionalistas y populares compartieron postura opuesta.

Navidad en las calles de Vigo. EP

Los gobiernos municipales de A Coruña y Vigo han justificado la implantación de la tasa para compensar el impacto del turismo en las respectivas ciudades, de manera que la recaudación por este concepto se destinará tanto a la promoción turística local como a la mejora de servicios relacionados con el turismo.

El rechazo a la tasa en A Coruña y Santiago se ha extendido a sectores vinculados al turismo, como la hostelería y los hoteles. En ambas ciudades, los damnificados han promovido recursos judiciales contra el impuesto, que están a la espera de resolución. En Vigo, estos sectores aún no han expresado públicamente su opinión.

El Clúster de Turismo de Galicia considera que la aplicación de una tasa turística "no va a suponer que los turistas dejen de ir a los destinos" donde está implantada, pero censuran que se haya implantado y aprobado "sin consenso con el sector".

"No se le consultó al empresario. La tasa es un impuesto que viene impuesto. Los empresarios ya pagamos otros tributos que repercuten en el cuidado de las aceras de nuestras calles o en limpieza", expone el presidente del Clúster, Cesáreo Pardal, quien defiende que las medidas aplicadas al sector turístico en Galicia deberían repercutir en "mejorar la conectividad aérea de nuestros aeropuertos".

Ni A Coruña ni Santiago han comunicado hasta ahora su recaudación municipal en concepto de tasa turística tras un año en vigor. Hoy se reunirán en la ciudad herculina los principales agentes turísticos para evaluar la ocupación del verano de 2026 y otras particularidades.