Un viaje al techo arquitectónico de la UE: historia, naturaleza y calma en la ciudad del Vístula

Una nueva conexión directa entre Oporto y Varsovia acerca a los viajeros gallegos a una capital que se transforma en verano. Desde los rascacielos más altos de la UE, bajamos a su flamante malecón y a sus playas urbanas

Contenido patrocinado

Desde el 25 de mayo de 2026, LOT conecta directamente Oporto con Varsovia cinco veces por semana durante la temporada estival, dejando al público gallego más cerca de esta vibrante capital de récords.

Con una altura de 310 metros, Varso Tower se acaba de convertir en el edificio más alto de la Unión Europea, con un mirador espectacular a 230 metros, el Highline Warsaw. Es la última incorporación del bosque de rascacielos que se desarrolla en el centro de la ciudad, cerca del coloso soviético del Palacio de la Cultura y la Ciencia, de otros edificios clasicistas y modernistas, y de un casco viejo heroico.

La Varso Tower, el edificio más alto de la Unión Europea.

Esta diversidad pintoresca es el rasgo distintivo de una capital dividida por un Vístula ancho y luminoso en cuyas riberas se vive el verano.

La ciudad se baja a un río que parece mar

Varsovia no tiene mar, pero durante los meses de calor cobra aires de ciudad costera. El inmenso Vístula hace las veces de escenario al aire libre donde se celebra la vida estival. Todo arranca con la fiesta del solsticio, Wianki nad Wisłą, una vieja tradición eslava que da la bienvenida al verano lanzando enormes coronas de flores al agua, entre conciertos y fuegos artificiales. Meses después, la Fiesta del Vístula pondrá el broche de oro a la temporada, pero mientras tanto, hay mucha tela que cortar.

El río Vístula en Varsovia.

Los flamantes bulevares del Vístula que discurren por la orilla occidental, la del casco antiguo, han supuesto una gran revolución para la vida social de lugareños y visitantes. Están moteados de embarcaderos de los que parten cruceros panorámicos, de chiringuitos y bares sobre barcazas, de terrazas donde tomar el sol sobre un moderno mobiliario urbano y hasta de pequeños arenales. Cuando los días empiezan a alargarse, Varsovia baja a la ribera para caminar sin prisa, tomar algo al aire libre, alquilar una bicicleta o quedarse mirando cómo el sol contornea el perfil urbano.

El jardín botánico de la azotea de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia es uno de los mejores miradores de la ribera. A su lado, parten ferris gratuitos hacia la otra orilla que admiten bicicletas y que ahora rivalizan con un espectacular puente peatonal de casi medio kilómetro que supone una experiencia en sí mismo.

Ambas opciones nos descubren la ribera oriental, virgen, radicalmente distinta a la occidental, en la que no hay malecones sino parques boscosos y taludes naturales a cuyos pies aparecen unas sorprendentes playas de arena. Rusałka, frente al casco histórico y próxima al zoológico, es una de las más accesibles, mientras que Poniatówka, junto al gran estadio nacional, una de las más populares.

El barrio de Praga en Varsovia.

Tierra adentro aparece el barrio de Praga, donde descubrir una Varsovia algo menos turística y genuina entre grandes murales de arte urbano y espacios industriales revitalizados para uso lúdico y cultural, como el Museo del Vodka Polaco o la Fábrica de Chocolates E. Wedel.

Cuando bajan las temperaturas, hay que volver a la orilla occidental, a los pies del casco viejo, para disfrutar de unas noches de verano mágicas en el Parque de la Fuente Multimedia, con espectáculos de agua, sonido y luces proyectadas sobre la pantalla líquida.

La banda sonora de una ciudad verde

El bosque de rascacielos de la capital polaca ofrece algo de sombra, aunque nada comparado con el frescor que brindan sus abundantes zonas verdes, extensas y frondosas, con grandes ejemplares de árboles que son el verdadero refugio cuando el sol está todavía arriba.

La estrella es el parque de Łazienki, donde se ubicaba la residencia de estival del último rey de Polonia. Junto a su acceso principal se celebra otro de los grandes eventos del verano capitalino que tiene que ver con el que quizá sea su hijo más célebre. Entre julio y septiembre, todos los domingos, junto al monumento de Fryderyk Chopin, el público se sienta sobre el césped para escuchar unos recitales de piano al aire libre, gratuitos, pero bien prestigiosos.

En 2026, los conciertos se celebrarán del 5 de julio al 27 de septiembre en dos pases, a las 12:00 y a las 16:00, ofreciendo una imagen que explica la elegancia de Varsovia: no hace falta encerrarse en un gran auditorio para escuchar a su compositor más universal, sino buscar una buena sombra y dejar que la música se mezcle con el verano.

Chopin creció en Varsovia y sus huellas proponen un paseo interesante. En el Palacio Presidencial dio uno de sus primeros conciertos siendo niño; en la iglesia de la Santa Cruz se conserva su corazón; en las calles del centro, bancos musicales permiten escuchar sus composiciones. La capital ha convertido esa biografía en una presencia cotidiana, casi íntima, que cobra su máxima expresión en el fascinante Museo Fryderyk Chopin.

El parque Real de Varsovia.

Pero ni siquiera el gran compositor puede rivalizar con el paseo de los paseos, la elegantísima Ruta Real, que recorre Krakowskie Przedmieście y Nowy Świat entre iglesias y palacios señoriales, para conectar las tres grandes residencias reales: el Castillo Real, el Palacio en la Isla de Łazienki y el Palacio Wilanów.

De camino, se puede parar en Blikle, una pastelería fundada en 1869 famosa por sus pączki, unos bollos fritos rellenos de confitura de pétalos de rosa; también en alguno de los múltiples restaurantes que hacen de Varsovia una de las capitales del mundo que más abre los brazos a veganos y vegetarianos.

Una ciudad que siempre se reinventa

No se puede comprender Varsovia sin dedicar unas horas a su Ciudad Vieja. Sus fachadas de colores, el Castillo Real, la plaza del Mercado y la barbacana parecen haber atravesado intactos varios siglos, pero son la expresión más visible de una tragedia y de una decisión colectiva.

En 1944, más del 85 % del centro histórico fue destruido por los ocupantes nazis tras el Alzamiento de Varsovia. Ya en tiempos de paz, sus habitantes hicieron un pacto con la memoria y emprendieron una minuciosa reconstrucción de iglesias, palacios, calles y plazas. El resultado no es ningún decorado, sino una biografía urbana que la Unesco reconoció como Patrimonio Mundial.

Este carácter resiliente de la capital se suma a su pulso vanguardista y descarado, y así se conforma una ciudad de paisajes urbanos únicos. A un paso de las fachadas góticas y barrocas, aparecen colosos del realismo socialista como el Palacio de la Cultura y la Ciencia, una torre de 1955 que fue la más alta de la ciudad hasta hace un puñado de años.

A su alrededor, crecen grandes rascacielos y complejos industriales rehabilitados para uso cultural o gastronómico, como la fábrica de Norblin, la antigua cervecería o, de nuevo a orillas del Vístula, Elektrownia Powiśle.

Una escapada de mar o montaña

El excelente sistema de transporte público hace que las distancias no sean más que una anécdota en la gran Varsovia. Ni siquiera los pocos cientos de kilómetros que la separan de la costa del mar Báltico o de las cumbres de los montes Tatra.

La nueva conexión desde Oporto también permite a los gallegos pensar en unas vacaciones más largas. Gracias a una renovada red de trenes rápidos, la capital polaca queda a menos de 3 horas de Gdansk, la perla del Báltico, o a unas 2 horas 30 minutos de Cracovia, la capital espiritual del país, situada a los pies del universo alpino que se desarrolla alrededor de la bucólica Zakopane.