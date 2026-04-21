Estos son los buses que conectarán Santiago y el aeropuerto de A Coruña del 23 de abril al 27 de mayo

El cierre del aeropuerto de Santiago de Compostela que será efectivo desde este jueves hasta el 27 de mayo para la renovación de la pista conlleva cambios en el transporte por carretera entre la Estación Intermodal de la capital gallega y Alvedro, que asume la mayor parte de las operaciones aéreas de Lavacolla-Rosalía de Castro.

Así, la Xunta reforzará desde este jueves y durante las próximas semanas el transporte interurbano a petición de Aena. Las estimaciones apuntan a que el aeropuerto ubicado en Culleredo incrementará en 140 las operaciones semanales, lo que supone casi duplicar la actividad habitual durante este perido, mientras que el de Vigo sumará unas cinco diarias.

Precisamente, para hacer frente a la posible demanda de los pasajeros para viajar entre Santiago y Alvedro, la Xunta ha reforzado los buses que conectan ambas ciudades. De lunes a viernes, habrá nuevos servicios en ambos sentidos:

Desde la intermodal hasta Alvedro se incorporan salidas a las 10:05, 14:25, 18:66 y 19:55 horas, sumándose a las ya existentes de las 09:30 y 17:00 horas

Desde Alvedro hasta la intermodal se incorporan salidas a las 10:15, 12:15, 18:15 y 21:15 horas, además de las conexiones actuales de las 05:30 y 13:15 horas

El refuerzo se extiende además a los fines de semana. Los sábados habrá salidas a las 10:15 y 12:15 horas desde el aeropuerto de A Coruña, que mantiene la de las 12:10 horas, mientras que desde Santiago se incorporan servicios a las 10:05 y 19:55 horas al de las 13:00 horas.

Los domingos y festivos se incorpora una nueva salida desde el aeropuerto a las 18:15 horas, además de la existente a las 12:10. Desde Santiago, habrá dos servicios más (10:05 y 19:55 horas), que se añaden a la disponible a las 13:00 horas.

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