Confirmado por la DGT: multa de hasta 1.000 euros y 6 puntos menos por esta infracción

La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara a la hora de establecer las sanciones para los conductores que superan los límites de alcohol permitidos. Las multas pueden alcanzar hasta 1.000 euros y conllevar la pérdida de hasta 6 puntos del carné, dependiendo de si la infracción se considera grave o muy grave.

El alcohol es uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico. Por ello, la DGT actúa de manera estricta: "El alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales", señalaban desde el organismo en un informe de marzo de 2025, destacando que muchas de estas muertes podrían evitarse con un consumo responsable de alcohol.

Límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido

La alcoholemia conlleva sanciones administrativas y penales en función de la tasa detectada y si se trata o no de un conductor novel. Según datos de la DGT, en 2022 se registraron 4.283 siniestros con alcohol (20% más que en 2018), con 312 personas fallecidas (+5%) y 518 heridas graves (+10%).

Por este motivo, el organismo hace hincapié en que la única tasa realmente segura es 0,0 g/l. Para conocer las tasas de alcohol permitidas en sangre y aire espirado, es necesario observar el artículo 20 del Reglamento General de Circulación:

Tasa de alcohol en conductores en general:

0,5 gramos por litro en sangre

0,25 miligramos por litro en aire espirado

Tasa de alcohol en conductores noveles con menos de 2 años de carné:

0,3 gramos por litro en sangre

0,15 miligramos por litro en aire espirado

Cuando se trate de vehículos profesionales destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, la tasa es la misma que la de conductores noveles.

El pasado 18 de marzo se ha tumbado en el Congreso de los Diputados la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante, que buscaba reducir el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitida a 0,2 gramos por litro en sangre (0,1 miligramos por litro de aire espirado).

Entre 500 y 1.000 euros de multa y retirada de 4 a 6 puntos del carné

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha publicado la tabla oficial de la DGT vigente en 2026, con multas, puntos y consecuencias legales por conducir bajo los efectos del alcohol.

Tipo de infracción Retirada de puntos Sanción económica Entre 0,25 mg/l y 0,50 mg/l (grave) 4 puntos (conductores generales) 500 euros Entre 0,15 mg/l y 0,30 mg/l (grave) 4 puntos (conductores profesionales o noveles) 500 euros Superior a 0,50 mg/l (muy grave) 6 puntos (conductores generales) 1.000 euros Superior a 0,30 mg/l (muy grave) 6 puntos (conductores profesionales o noveles) 1.000 euros Reincidente en el plazo de un año (muy grave) 4 o 6 puntos (dependiendo de la tasa dada) 1.000 euros

Si la tasa es superior a 0,60 mg/l o 1,2 g/l en sangre se considera delito penal con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años.