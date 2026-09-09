La Xunta gestionará los fondos estatales de vivienda e insta a Santiago a reclamar al Ministerio

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha confirmado este miércoles que la Xunta será la encargada de gestionar los fondos estatales de vivienda "en caso de recibirlos". Allegue, en referencia a la petición del Concello de Santiago de que sean los municipios quienes administren las ayudas, ha apelado al consistorio a "dirigirse al Ministerio".

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, aseguró la semana pasada que deberían ser los ayuntamientos declarados como zona de mercado residencial tensionado (a quiénes van dirigidas las ayudas) los encargados de gestionar los 5,1 millones de euros que llegarán a Galicia.

Y es que según el texto del futuro real decreto, en trámite de audiencia pública, será la Xunta la encargada de recibir las subvenciones, algo que según Lestegás "non tería sentido". El edil de Urbanismo de la capital gallega considera que deben ser los ayuntamientos de Santiago y A Coruña los encargados de ejecutar los fondos, destinados "a desenvolver plans que son municipais".

Allegue, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha señalado sobre la medida que es preciso ser "cautelosos", ya que el real decreto está en información pública y el pasado año "ya hubo un intento que no fue culminado". Respecto a la petición de Lestegás, ha apelado al edil a "hablar con el Ministerio, no con la Xunta" si considera que deben ser los municipios quienes gestionen las partidas.

"En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta", señaló Allegue, que aseguró no entender que tengan que ser solamente para las ciudades que solicitaron la declaración de zona tensionada. A este respecto, la conselleira de Vivenda señaló que la medida provoca efectos "totalmente contrarios a los deseados", por lo que también ha pedido "prudencia" al Ministerio de Vivienda.

María Martínez Allegue se ha referido a los últimos datos de A Coruña publicados por el Observatorio de Vivenda de Galicia, que demuestran que "siguen bajando los contratos que se formalizan" y "suben los precios". La titular de Vivenda ha defendido que la intervención de los precios del mercado de alquiler "no es la solución" y ha pedido "cautela".