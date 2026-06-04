La vivienda, el gran reto que podría acompañar a la llegada de SAIC en Ferrol: "Mi preocupación es que los alquileres se disparen”

La posible implantación de una fábrica de SAIC en Ferrolterra ha despertado una mezcla de entusiasmo y cautela entre vecinos, profesionales del sector inmobiliario y expertos. Mientras la comarca observa con ilusión la oportunidad de recuperar peso industrial y generar empleo, crece también la preocupación por uno de los efectos que suelen acompañar a las grandes inversiones: la presión sobre el mercado de la vivienda.

Aunque todavía no existe una estimación definitiva sobre cuántos trabajadores podrían llegar a la comarca durante la construcción y puesta en marcha de la planta, el debate ya está sobre la mesa. La experiencia de otros territorios que han recibido proyectos industriales de gran dimensión demuestra que la demanda residencial suele aumentar con rapidez cuando comienzan a llegar trabajadores, técnicos y personal especializado.

María, de 45 años, conoce bien la realidad del alquiler en Ferrol. Llegó a la ciudad hace cinco años por motivos laborales y desde entonces vive en la calle Real. “Cuando vine, encontrar un alquiler no fue especialmente complicado y los precios eran bastante más asequibles que en otras ciudades donde había vivido. Sin embargo, en los últimos años ya he notado que la oferta es menor y que los precios empiezan a subir”, explica.

Para ella, la llegada de una gran inversión industrial es una noticia positiva para una comarca necesitada de oportunidades, aunque teme que el acceso a la vivienda pueda convertirse en un problema para quienes ya residen en la zona. “Si finalmente se instala una gran fábrica como la de SAIC y llegan cientos o miles de trabajadores, es lógico pensar que habrá más demanda de vivienda. Mi preocupación es que los alquileres se disparen”, afirma.

Un mercado con margen, pero con limitaciones

Desde el sector inmobiliario se observa la situación con prudencia. En Inmobiliaria Teijo aseguran que, por el momento, no han detectado un aumento significativo de consultas vinculado directamente al proyecto, aunque consideran que es pronto para valorar sus efectos reales. Según explican, el impacto dependerá en gran medida del perfil de los trabajadores que lleguen a la comarca. No será igual una llegada temporal durante las obras que la instalación permanente de familias atraídas por el empleo generado en torno a la fábrica.

La principal dificultad, apuntan, es que gran parte de la vivienda disponible en Ferrolterra no está preparada para incorporarse inmediatamente al mercado. Existe una importante bolsa de inmuebles vacíos, especialmente en Ferrol, pero muchos necesitan reformas y rehabilitaciones antes de poder ser alquilados o vendidos. “Hay una gran cantidad de pisos desocupados que requieren inversión por parte de los propietarios y que no pueden ponerse en funcionamiento de un día para otro”, señalan.

La situación es algo diferente en otras agencias inmobiliarias de la comarca. Álvaro, responsable de Inmonosa, asegura que sí han comenzado a percibir movimientos relacionados con el anuncio de SAIC. “Estamos viendo interés por parte de inversores que estudian la compra de viviendas para destinarlas al mercado de alquiler”, explica.

Desde el sector consideran inevitable que una llegada significativa de trabajadores termine repercutiendo en los precios. La lógica económica es sencilla: si aumenta la demanda y la oferta no crece al mismo ritmo, los alquileres y el valor de los inmuebles tenderán a subir.

No obstante, recuerdan que Ferrolterra dispone de una ventaja importante respecto a otras zonas tensionadas del país. Décadas de pérdida de población dejaron miles de viviendas vacías, muchas de las cuales podrían volver a utilizarse si existe una demanda suficiente que justifique su rehabilitación. “Muchos inmuebles que hoy están cerrados podrían tener una segunda vida gracias a la actividad económica que generaría la llegada de nuevas empresas”, apuntan.

Ferrol y Narón parten con ventaja

La mayoría de los expertos coinciden en señalar a Ferrol y Narón como los municipios mejor posicionados para absorber un posible crecimiento poblacional. Su tamaño, la disponibilidad de servicios y la cercanía a la futura ubicación de la planta los convierten en los destinos más probables para los nuevos residentes.

Los municipios más pequeños podrían notar el impacto de forma más intensa si se produjera una llegada masiva de trabajadores, ya que disponen de un mercado residencial más reducido y una menor capacidad para responder rápidamente a aumentos de demanda. Además, la ubicación de la fábrica en el entorno del puerto exterior refuerza el atractivo de Ferrol como lugar de residencia para quienes busquen minimizar desplazamientos diarios.

Los especialistas consultados apuntan a experiencias recientes en otras ciudades españolas para comprender lo que podría ocurrir en Ferrolterra. Desde el despacho Abogados Trío y Frieiro recuerdan el caso de Zaragoza, donde la construcción de una gran planta vinculada al vehículo eléctrico ha provocado movimientos inmobiliarios incluso antes de que las instalaciones entren en funcionamiento.

Según explican, en aquella ciudad ya se han producido operaciones de compra de edificios completos y la aparición de intermediarios especializados en alojar trabajadores desplazados. Por ello consideran probable que la comarca experimente una subida de precios si finalmente se confirma una llegada significativa de personal procedente de otras regiones o de otros países.

“No sólo habrá una demanda asociada a la construcción de la planta, sino también al efecto llamada que puede generar una gran industria cuando comienza a funcionar a pleno rendimiento”, advierten.

Anticiparse para evitar tensiones

La mayoría coinciden en que el verdadero desafío no es evitar el crecimiento, sino prepararse para gestionarlo. La rehabilitación de viviendas vacías, la disponibilidad de suelo para nuevas promociones y la agilización de los trámites urbanísticos aparecen como algunas de las medidas que podrían ayudar a absorber la futura demanda sin provocar un incremento excesivo de los precios.

Mientras tanto, vecinos como María siguen observando el proyecto con una mezcla de esperanza y prudencia. “Ferrol necesita oportunidades, empleo y actividad. Lo importante es que el crecimiento vaya acompañado de políticas de vivienda para que el desarrollo beneficie a todos y no expulse a quienes ya residen en la ciudad”, concluye.

La llegada de SAIC podría convertirse en el mayor impulso económico para Ferrolterra en décadas. La cuestión es si la comarca será capaz de aprovechar esa oportunidad sin que el acceso a la vivienda se convierta en una de sus principales consecuencias no deseadas.