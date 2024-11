As Percebeiras en A Coruña: un proyecto ambicioso relegado a un cajón durante 20 años

Propuestas para el proyecto de As Percebeiras, en A Coruña: Una duna y una amplia zona verde Labañou

La vivienda está siendo la piedra filosofal del mandato del Gobierno central, del autonómico y también del local. Las dificultades para acceder a un hogar están lastrando a jóvenes y a adultos, que ven como mes a mes los alquileres no paran de subir. Llegados a este punto, las ayudas públicas, la promoción de vivienda protegida y la facilitación de permisos urbanísticos son algunas de las herramientas que comienzan a ponerse en marcha por parte de las administraciones.

El Ayuntamiento de A Coruña, por ejemplo, está haciendo una inversión de más de 10 millones en la construcción de vivienda pública en Xuxán. También ha anunciado avances importantes en la construcción de la urbanización de Visma. No obstante, hay algunos proyectos que permanecen bajo interrogante.

El proyecto de As Percebeiras tendrá que esperar un año más para ver la luz. La noticia llegaba la semana pasada durante el pleno municipal de A Coruña, cuando el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, anunciaba que el Concello suspenderá durante un año las licencias para "repensar" y reducir la edificabilidad del polígono.

As Percebeiras volverá a un cajón, el mismo lugar en el que permaneció interrumpidamente durante 20 años.

¿Cuándo nace el proyecto?

'Paco' Vázquez. La idea de edificar en la parcela de As Percebeiras se remonta a 2002, cuando Francisco Vázquez ocupaba la alcaldía de A Coruña. Él mismo defendió el proyecto asegurando que A Coruña "ya no puede crecer más a lo ancho, y la solución es hacerlo a lo alto", según recogen los medios locales de la época.

¿Cómo era el proyecto inicial?

Sobre plano, As Percebeiras se proyectaba como un rascacielos de 180 metros de alto. Un coloso que estaba llamado a ser uno de los edificios más altos de España en la época de los 2000.

La urbanización iba a estar compuesta de cinco edificios. Y cada uno iba a ser más alto que el anterior. En un inicio, se esperaba construir dos edificios de nueve plantas, uno de 17, otro de 35 y un gran rascacielos de 47.

Diseño 3D de las Percebeiras, con el Obelisco Millenium de referencia. Fuente: 3DWarehouse

El proyecto no solo contemplaba la creación de viviendas, también guardaba sitio para un hotel, oficinas y comercios. El espacio no era un problema en el plan original, que preveía actuar sobre 37.300 metros cuadrados a repartir entre inmuebles, infraestructuras públicas y zonas verdes.

La edificabilidad ascendía por aquel entonces a 78.000 metros cuadrados. Era un diseño de lo más ambicioso que requeriría nada más ni nada menos que 120 millones de euros para hacerse realidad.

Del plano al cajón, As Percebeiras pasó de Gobierno local en Gobierno local

El proyecto, como otros tantos, no tardó en quedar relegado a un cajón. En 2003 el alcalde rechazó la construcción del rascacielos por incumplir el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

No fue hasta 2008 cuando se volvió a desempolvar la idea de As Percebeiras. Por aquel entonces los promotores redujeron notablemente las alturas proyectadas. Sin embargo, se encontraron con un hándicap importante: la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, a cargo del arquitecto catalán Joan Busquets.

El documento tardó años en salir adelante. Tanto es así que vivió hasta un cambio de alcaldía: el PGOM se inició con Javier Losada (PSOE) como regidor y concluyó en 2013 con Carlos Negreira (PP) en el sillón de María Pita. Con el Partido Popular en el poder la edificabilidad aumentó en un 20%, permitiendo que el edificio superase los ocho pisos de altura.

Un mandato después, con Marea Atlántica gobernando, los promotores presentaron un nuevo boceto. La propuesta contemplaba una torre de 16 pisos y otras tres de 13, 11 y 9 alturas. Finalmente, el equipo de Xulio Ferreiro cerró el proceso por "el vencimiento de los plazos sin que la promotora haya presentado la documentación solicitada por el Ayuntamiento para la continuación de la tramitación".

Diseño 'final': 400 viviendas y 9 bloques de ocho alturas

Y entre intento fallido e intento fallido, el acuerdo comienza a deslumbrarse en 2020 cuando la Junta de Gobierno Local da luz verde a un proyecto que incluye 12 bloques con 371 viviendas. De estas, el 40% se iban a destinar a viviendas de protección oficial, tal como ordena el PGOM al tratarse de suelo urbano no consolidado. También se incluían 358 plazas de aparcamiento público.

En enero de 2021, el Diario Oficial de Galicia publica el informe ambiental estratégico sobre el Plan especial de Labañou promovido por la Comisión Gestora. Todo parece ir sobre ruedas. Pero una vez más el plan encuentra un nuevo palo en las ruedas: en 2022 la promotora incluye una modificación para construir un edificio de 20 plantas, lo que requiere una nueva evaluación autonómica. Además, el documento contó con un informe desfavorable de la Demarcación de Costas y la oposición de los vecinos.

Recreación del plan de urbanización para Labañou. Concello Coruña

Ante las críticas vecinales, en 2023 hay un cambio de estrategia y la promotora opta por escuchar las aportaciones ciudadanas. El co-diseño de As Percebeiras dio lugar al último borrador del proyecto.

En abril de 2024 la promotora presenta un boceto al Ayuntamiento en el que se incluyen 400 viviendas distribuidas en nueve bloques. Ocho de ellos cumplen con las alturas de ocho plantas (con la excepción de la esquina que tiene una planta más porque comienza en una cota más baja) y el noveno es "mucho más bajo para garantizar su integración con las viviendas de María Pita", indican desde la promotora.

¿Por qué se paralizan las licencias? La puja del PSOE y BNG por los presupuestos de 2025

Toda la ecuación está condicionada por el acuerdo de investidura firmado entre PSOE y BNG en 2023. En el pacto se incluyó la reforma del Plan General de Ordenación Municipal en As Percebeiras, Parque del Agra y Cantera de Adormideras. Y en el pasado pleno municipal el BNG se cobró el favor: el Ayuntamiento de A Coruña suspenderá durante un año las licencias en As Percebeiras para reducir la edificabilidad del polígono, que actualmente está en 60.000 metros cuadrados.

En el pleno de noviembre, el concejal de Urbanismo, Fran Díaz Gallego, justificó la decisión del Gobierno aludiendo al informe desfavorable de Costas. No obstante, el informe al que hace referencia rechaza el proyecto de 20 plantas presentado hace cuatro años, no al registrado el pasado abril.

Acuerdo de PSOE y BNG en A Coruña para investir a Inés Rey. BNG

Preguntado por esta cuestión, el Gobierno local guarda silencio y recuerda que desde María Pita están "promoviendo la construcción de cerca de mil viviendas de protección oficial solo en el polígono de Visma". "Es el primer Gobierno en décadas que está impulsando la construcción de viviendas", añaden.

Por otro lado, el BNG confirma que la modificación del PGOM en As Percebeiras es una de las condiciones puestas al PSOE para la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. "Como o resto de acordos —tamén os dos orzamentos actualmente vixentes— estaría ligado á negociación dos orzamentos 2025 desde o momento en que dixemos que non iniciaríamos a negociación destes mentres non se verificase o cumprimento daqueles", recuerdan desde las filas nacionalistas.

Metrovacesa "recompone el escenario de trabajo" con "preocupación" y sin fijarse plazos

En 2017 Metrovacesa se incorporó a la promotora del Plan Especial de Labañou. En los últimos años, la compañía fue la encargada de construir puentes con vecinos y administraciones y, según señalan desde la dirección, su estrategia ha permitido que el proyecto ganase "un amplio consenso social al bajar drásticamente las alturas que contemplaban las anteriores propuestas".

Desde Metrovacesa no ocultan su sorpresa y "preocupación" ante la decisión del Gobierno local de A Coruña de paralizar las licencias durante un año. "Esta paralización abre un nuevo escenario de trabajo que estamos recomponiendo, aunque lo que tenemos claro es que nuestra implicación con la comunidad local seguirá adelante", trasladan a Quincemil.

As Percebeiras está en un limbo desde hace 22 años. Un tira y afloja entre administración y promotora que nunca llega a acabar. Y que, dadas las últimas actualizaciones del caso, no parece que se vaya a desenquistar próximamente. "No es posible dar plazos de ningún tipo en estos momentos", admiten desde Metrovacesa.