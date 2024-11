El Ayuntamiento de A Coruña suspenderá durante un año las licencias en As Percebeiras

Proyecto de Metrovacesa para As Percebeiras de A Coruña Metrovacesa

El Ayuntamiento de A Coruña suspenderá durante un año las licencias urbanísticas en As Percebeiras con el objetivo de modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal, un punto incluido en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y BNG el año pasado. La noticia se ha dado a conocer en el pleno municipal mientras los tres grupos debatían una moción del BNG para instar al Gobierno local a cumplir lo pactado en 2023.

El acuerdo firmado por BNG y PSOE estipulaba que la modificación del Plan debía hacerse en un plazo máximo de dos años. "Levamos máis dun ano de mandato e esta mudanza aínda non se iniciou. Sabemos que estes procesos requiren dunha longa tramitación, polo que o Goberno local xa vai algo tarde para cumprir co acordo no prazo que acordamos", exponía la concejala nacionalista Avia Veira esta mañana. El toque de atención del BNG llega en plena negociación de los presupuestos municipales de 2025.

La moción del Bloque —aprobada con el sí de PSOE y BNG y la negativa del PP— solicita que la modificación garantice la sostenibilidad ambiental, la existencia de zonas verdes y la visualización de la Torre de Hércules. Las modificaciones pasarán por la reducción de la edificabilidad del polígono, que actualmente es de 60.000 metros cuadrados.

La compañía Metrovacesa, que está detrás del proyecto en Labañou, ha presentado diferentes proyectos a lo largo de los años. Inicialmente, propuso la construcción de una gran torre de 20 pisos, aunque posteriormente retiró la torre y trató de ganar el visto bueno de los vecinos comprometiéndose a la "homogeneización de las alturas". En la última propuesta sobre la mesa se hablaba de 400 viviendas, zonas verdes y un amplio aparcamiento público.

El concejal Antonio Reus anunció el voto contrario del Partido Popular y acusó al BNG de "estar de perfil" y "aparentar ser oposición". El Partido Popular apuntó a la importancia de ensanchar la oferta inmobiliaria en un contexto de difícil acceso a la vivienda y recordó que el plan de As Percebeiras incluye un 40% de vivienda protegida.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Dinis Díaz Gallego, recordó que el Gobierno local trabajó "con la propiedad y con los vecinos para consensuar una propuesta viable", pero "no tuvo informe favorable de Costas" porque, indicó, cuando el Partido Popular aprobó el PXOM de 2013 "coló 15.000 metros cuadrados más sin estudio de viabilidad" hasta llegar a los 60.000.