El precio del alquiler en A Coruña y su área metropolitana: evolución en los últimos meses

Una de las principales preocupaciones de los coruñeses tiene que ver con la vivienda. Los precios alcanzan máximos históricos al tiempo que la oferta cada vez es más reducida. Alquilar un piso de una habitación por menos de 600 euros al mes se ha convertido en algo prácticamente imposible en A Coruña, pero las rentas en los municipios del área metropolitana también continúan escalando precios.

El precio del alquiler está disparado y vivir en la ciudad herculina es algo que no todo el mundo puede permitirse. El metro cuadrado alcanza ya los 10,3 euros, si bien en zonas como la Ciudad Vieja o Monte Alto el precio aumenta hasta los 12,1 y 11 euros, respectivamente. Esto obliga a familias y parejas a mudarse a otros municipios cercanos, aunque esto a su vez está provocando que vivir en Culleredo o Arteixo, por ejemplo, sea cada vez más complicado.

Los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años pueden ahora optar al conocido Bono Alquiler Joven, pero la cantidad de 200 millones de euros que ha autorizado el Gobierno de Pedro Sánchez parece que no va a ser suficiente, ya que alrededor del 85% de las viviendas en alquiler en la provincia de A Coruña se van a quedar fuera de la ayuda por superar los 600 euros.

La oferta de viviendas por debajo de ese precio, según la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), fluctúa entre el 15 y 18% y, por tanto, "no todos los pisos quedarían fuera". En estos momentos, en la ciudad de A Coruña hay un total de 14 pisos por debajo de los 600 euros, mientras que si ampliamos la búsqueda al área metropolitana de la ciudad herculina la cifra aumenta hasta las 29 casas, siendo la opción más económica un piso con dos dormitorios en Perillo, en Oleiros.

Nuevo máximo histórico en el alquiler en A Coruña

El precio medio del alquiler en A Coruña ha aumentado un 15% en el último año, hasta establecerse en 10,3 euros/m2. En los últimos tres meses el precio ha subido un 3,6%, mientras que en el último mes la variación positiva ha sido del 1,8%, según el informe de precios publicado por Idealista. El comportamiento de las rentas ha sido totalmente alcista, aunque el barrio más caro para vivir continúa siendo la Ciudad Vieja, donde el precio del metro cuadrado ya supera los 12 euros.

Una persona pasea por la Ciudad Vieja. Concello de A Coruña

Le sigue la zona del Ensanche-Juan Flórez (11,3 euros/m2) y el barrio de Monte Alto-Zalaeta-Atocha (11 euros/m2). En la otra cara de la moneda, Agra do Orzán-O Ventorrillo es el distrito de A Coruña con la vivienda de alquiler más barata: aquí el metro cuadrado cuesta 8,8 euros.

La situación en municipios del área metropolitana no es tan crítica, pero la tendencia de precios también es alcista. En Oleiros (8,9 euros/m2) el precio ha aumentado un 7,7% en el último año, mientras que en Arteixo (7,3 euros/m2) ha crecido un 12,4% y en Culleredo (8,5 euros/m2) un 2,3%. El marketplace del sur de Europa no ofrece datos de Sada de octubre de 2023, pero en estos momentos el metro cuadrado está en 8,7 euros. Del resto de municipios del área (Cambre, Betanzos, Bergondo, Abegondo y Carral) no hay datos.

"Los efectos de la Ley de Vivienda han sido demoledores"

"En 2024 el stock de viviendas en el circuito de comercialización está en mínimos históricos al tiempo que los precios han alcanzado máximos históricos. Es algo que llevamos advirtiendo desde antes de la pandemia de la Covid-19. Esta aceleró el proceso y la puntilla se la ha dado la Ley de Vivienda Estatal. Avisamos por activa y por pasiva los efectos perniciosos de la misma", indica a este medio el presidente de la Fegein, Benito Iglesias.

Iglesia apunta que "los efectos han sido demoledores" en Galicia porque "ha creado muchísima inseguridad jurídica". "Miles de propietarios han retirado sus pisos del circuito de alquiler habitual y las han derivado hacia la ocasional y por habitaciones", señala. "La Ley pretendía favorecer a las personas más jóvenes, pero ha tenido el efecto contrario y cada vez lo tienen más difícil para conseguir una vivienda en alquiler".

El presidente de la Fegein insiste en la necesidad de tener un parque de social de viviendas para paliar la crítica situación que atraviesa el sector inmobiliario en A Coruña y su área metropolitana. "Se está haciendo ahora y desde la Fegein tenemos que decir la Xunta está haciendo las cosas bien. Llega tarde, pero este es el camino", aunque "no será suficiente".

"También son necesarias las políticas de choque porque somos la comunidad autónoma con más vivienda vacía en España".

El precio de la vivienda en A Coruña ha obligado a familias y parejas a trasladarse a otros municipios limítrofes, si bien la tendencia alcista de precios también ha afectado a Culleredo, Oleiros y Sada. "Ahora tienen los mismos problemas que las grandes ciudades y la situación no va a cambiar de un día para otro", sentencia Benito Iglesias.

Jóvenes en A Coruña

Anaís es una joven de 31 años que tiene la "suerte" de vivir sola en A Coruña; concretamente en Vioño, aunque para ello tiene que afrontar el pago de 500 euros al mes. Eso va a cambiar muy pronto porque "voy a pasar a pagar 550 euros", afirma a este medio. "Vivir sola tiene sus ventajas, aunque si quieres ahorrar no es nada viable. La vida se ha encarecido mucho y los sueldos no han subido. Vivir sola se hace cuesta arriba porque también hay que pagar facturas".

La joven, enfermera de profesión, reconoce que alguna vez pensó en cambiarse de piso, pero encontrar algo más barato es como buscar una aguja en un pajar. "Valoré alguna vez compartir piso para ahorrar, pero para mí es más cómodo vivir sola". Para Anaís no es opción comprar una vivienda por el simple hecho de que en A Coruña "los pisos son muy caros". "Aunque seguramente la cuota mensual de hipoteca sería similar o más baja, hay que aportar una entrada elevada para comprar un piso".

Por otra parte, Edu (28) está pensando en independizarse, "pero los alquileres rondan los 650 euros", una cantidad que representa "prácticamente la mitad de un sueldo". "Es complicado asumir los gastos si también tienes que asumir otras facturas".

Noelia (31) se mudó a Santa Cruz, en Oleiros, por este motivo. La joven vivía con su pareja en A Coruña, pagaban 600 euros de renta al mes, pero cuando la relación terminó se vio obligada a mudarse porque, según cuenta a este medio, no podía afrontar sola todos los gastos. En un grupo de Facebook encontró un dúplex en Santa Cruz por 450 euros, aunque solo para temporada escolar. "Pareceume unha boa oportunidade e mudeime", dice.

Esta joven de 31 años estaba contenta con la zona, pero su casero vendió la vivienda y tuvo que buscar otro piso. Probó otra vez con Facebook y encontró un apartamento en Perillo por 560 euros. "Dáme rabia ter que pagar 600 euros entre o piso e outras facturas, pero a vivenda está moi cara".