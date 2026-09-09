García Maceiras destaca los "excelentes" resultados de Inditex pese al conflicto de Oriente Medio

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha reivindicado la fortaleza del modelo de negocio del grupo ante un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, especialmente por las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Sus declaraciones se produjeron durante la conferencia con analistas celebrada tras la presentación de los resultados del primer semestre.

García Maceiras aseguró que la compañía ha conseguido mantener un comportamiento sólido pese a un contexto especialmente complicado. Según informó Europa Press, el máximo responsable de Inditex considera que la flexibilidad, la capacidad de innovación y la adaptación de sus equipos son algunos de los principales elementos que permiten al grupo mantener sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

El directivo puso el foco en la capacidad de la compañía para responder a los cambios en los distintos mercados y mantener su actividad pese a las dificultades. En este sentido, defendió que la evolución del grupo durante este periodo de incertidumbre demuestra la "fortaleza y resiliencia" de su modelo de negocio.

Uno de los principales obstáculos durante los últimos meses ha estado relacionado con el incremento de los costes operativos y de transporte provocado por las disrupciones en Oriente Medio. García Maceiras reconoció este impacto, aunque señaló que la compañía ha logrado mantener un desempeño sólido en sus diferentes mercados, marcas y canales de venta.

Inditex mantiene abiertas sus tiendas en Oriente Medio

Durante la conferencia, el director de Relación con Inversores, Gorka García-Tapia, explicó que Inditex mantiene actualmente las 480 tiendas franquiciadas que tiene en la región abiertas. No obstante, señaló que se trata de un área muy heterogénea, con diferencias importantes entre los distintos países y con una exposición desigual a los efectos de la situación geopolítica.

Las ventas se vieron afectadas inicialmente durante el primer trimestre, aunque la compañía asegura que la situación mejoró durante el segundo trimestre. De esta forma, todas las áreas geográficas del grupo terminaron creciendo a tipo de cambio constante durante el primer semestre.

La compañía considera además que el incremento de costes derivado de esta situación ya está contemplado en sus previsiones para el conjunto del ejercicio y no espera que provoque un deterioro significativo de su margen bruto.

Estados Unidos, uno de los grandes objetivos

Más allá de la situación geopolítica, García Maceiras también repasó durante su intervención la estrategia de expansión de Inditex en Estados Unidos, uno de los mercados en los que el grupo está poniendo el foco para continuar creciendo.

Zara mantiene una intensa actividad en el país y prepara nuevos proyectos después de las recientes aperturas en Miami y Virginia. Uno de los movimientos más destacados será la reforma integral de su establecimiento de la Quinta Avenida de Nueva York, prevista para este otoño.

La expansión estadounidense no se limita a Zara. Bershka estrenó en agosto su primera tienda en Estados Unidos, situada en el centro comercial Aventura Mall de Miami. La marca tiene previsto continuar creciendo en la zona con nuevas aperturas.

Massimo Dutti también prepara una nueva apertura en Nueva York, donde contará con un segundo establecimiento en SoHo, reforzando así la presencia de las distintas marcas de Inditex en uno de los principales mercados comerciales del mundo.

"Potencial de crecimiento a largo plazo"

El consejero delegado insistió durante la conferencia en que la estrategia del grupo pasa por continuar mejorando su oferta de moda y la experiencia de sus clientes, al tiempo que mantiene la apuesta por la sostenibilidad, la tecnología y sus equipos.

García Maceiras defendió especialmente la flexibilidad del modelo de Inditex, basado en su capacidad para reaccionar durante la propia temporada a las tendencias y a la demanda de los consumidores. A su juicio, esta característica permite a la compañía diferenciarse en un sector cada vez más competitivo.

Inditex también continuará trabajando en la transformación de sus tiendas y en la integración de los establecimientos físicos con sus plataformas digitales. La empresa asegura que su nuevo sistema tecnológico de alarmado ya está implantado en toda su red comercial, dentro de un proceso más amplio de digitalización.

La compañía mantiene además su previsión de que la optimización de las tiendas permita seguir mejorando la productividad y calcula que el espacio bruto de su red comercial crecerá alrededor de un 5% durante 2026.

Todo ello forma parte de una estrategia con la que Inditex pretende seguir ampliando su presencia internacional y aprovechar el margen de crecimiento que, según García Maceiras, todavía existe en un mercado global "fragmentado" en el que el grupo mantiene una cuota relativamente reducida.