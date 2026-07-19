Kenia, Vietnam o Corea del Sur: los destinos donde las empresas coruñesas buscan negocio "con menos competencia"

Puesto de alimentación con el que se promociona Galicia en una misión comercial de la Cámara. Cámara de A Coruña

La competitividad de las empresas se mide de distintas maneras. Una de ellas, con la que consolida y expande su actividad, es su proyección internacional, que, además de canalizarse mediante exportaciones o inversiones en países de destino, por ejemplo, se puede impulsar a través de las llamadas misiones comerciales en el exterior. Este es un objetivo que tienen en su ADN las cámaras de comercio, como la de A Coruña.

Desde comienzos de la década de los noventa, la Cámara coruñesa, a través de un plan en colaboración con la Xunta y últimamente con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), realiza cada año una treintena de acciones de promoción empresarial en el exterior. Se trata de misiones comerciales en otros países, ferias sectoriales o multisectoriales y encuentros o visitas.

Son convocatorias financiadas con fondos propios del Igape y las cámaras gallegas y con ayudas de la Unión Europea que tienen como fin "ayudar a crecer a las empresas y a generar más negocio", con las que ponen a prueba su "músculo internacional" y su "capacidad de abarcar más globalización", define el responsable de Comercio Exterior en la Cámara, Pablo López.

Consisten en viajes para participar en encuentros empresariales de uno o varios sectores. La Cámara de A Coruña, por ejemplo, diseña una agenda comercial con la que "arropa y acompaña a las empresas" en estos eventos en colaboración con socios exteriores, financiando con subvenciones el uso de un stand comercial, alojamientos o desplazamientos y otros servicios que puedan necesitar durante la estancia.

"Se viaja a Estados Unidos, China, Japón, México, Marruecos, Kenia, Vietnam, Corea del Sur, lugares donde la presencia gallega y española es poco relevante, mercados nuevos con menos competencia donde se dan a conocer las posibilidades de negocio" Pablo López, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de A Coruña

A los viajes a ferias y misiones importantes acuden a veces representantes públicos, miembros de consellerías de la Xunta o clústeres, puesto que las administraciones también buscan vías de negocio institucional estratégico.

Mercados y sectores

La Cámara elige los destinos de sus misiones comerciales según advierte provechosos escenarios para inversiones de empresas coruñesas y gallegas, a las que pone en contacto con otros agentes. Aunque se visitan países de la UE, que atrae en torno al 75% de las exportaciones, las misiones comerciales apuntan en los últimos años a mercados extracomunitarios.

"Se hacen viajes a Estados Unidos, China, Japón, México, Marruecos. Ahora a Kenia, Vietnam, Corea del Sur, lugares donde la presencia gallega y española es poco relevante, pero que son mercados nuevos con menos competencia donde se dan a conocer las posibilidades de negocio", explica Pablo López.

Delegación de la Cámara, la Xunta y empresas en una misión comercial de la entidad coruñesa en mayo pasado. Cámara de A Coruña

El textil y la automoción, gracias a la fortaleza empresarial de Inditex y Stellantis en A Coruña y Pontevedra respectivamente, son los sectores que acaparan más exportación. Pero en las misiones de la entidad cameral también se potencia la internacionalización de otros ámbitos "potentes y versátiles".

Alimentos y bebidas, madera y transformación de derivados, contract y equipamiento de colectividades (desde cruceros a hoteles de lujo pasando por tiendas y recintos deportivos), la industrial naval, el sector metalúrgico, el ámbito de las TIC y la biotecnología "son mercados que salen al exterior".

"Una vez que te abres camino, tienes que tratar de consolidarte y generar más negocio", resume el responsable de Comercio Exterior de la Cámara. Exportar productos, desarrollar alianzas empresariales, crear sinergias, sellar acuerdos de colaboración institucional con determinadas áreas o regiones, incluso abrir filiales.

Caben estos objetivos en cada viaje comercial organizado más allá de las fronteras nacionales, escenarios donde el tiempo "se optimiza" para calibrar triunfos, consolidarse como empresa y trabajar y planificar en clave internacional.